Home / Noticias / Wereltineck avaló la gestión de Macri en el mini Davos Wereltineck avaló la gestión de Macri en el mini Davos El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó hoy del Foro Económico Mundial Latam 2017 que se desarrolla en Buenos Aires desde ayer.En un panel integrado por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo; la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el Mandatario de Río Negro expuso sobre “La transformación de la Argentina, su reposicionamiento. El nuevo papel del país en la región y en el mundo”. “El cambio más importante que veo es la generación de una agenda común de temas entre los Estados Provinciales y el Estado Federal”, destacó el Mandatario en su disertación según informa Prensa de la provincia. Sigue diciendo: El Gobernador explicó que cuando se comparan los países de América Latina, hay tres (México, Brasil y Argentina) con un sistema político distinto: una organización federal. “Esto hace que la gestión política y de Estado y la coordinación entre lo público y lo privado tengan otra manera de vincularse. La relación Nación, Provincia en los procesos de gobernación y de cambio que se están viviendo son centrales desde el punto de vista de la acumulación de política”.

“Uno siendo Gobernador durante el anterior Gobierno y el actual puede palpar desde la realidad los dos sistemas. El cambio más importante que veo hoy es el de actitud del presidente Mauricio Macri y de su gobierno al generar una agenda de temas en común entre los Estados Provinciales y el Estado Federal”, aseguró Weretilneck y añadió: “Esto significa que no hay tensiones entre las provincias y el Estado Federal, sin dudas la Argentina cambió”.

Con respecto a las próximas elecciones indicó: “No creo que sean un motivo que lleve a detener este cambio. El argentino ha tomado el cambio que estamos viviendo: la transparencia, la coordinación entre lo público y lo privado, entre Provincias y Nación y creo que más allá de la pertenencia partidaria, hay un sentido importante consolidado”.

Asimismo, el Gobernador destacó la convocatoria que hizo el Gobierno Nacional “y que los gobernadores avalamos que es la discusión sobre el régimen tributario. Antes de fin de año Argentina tendrá un nuevo régimen tributario que aliviará la carga impositiva sobre la actividad productiva de todo el país”.

Por último, Weretilneck afirmó: “Tenemos que debatir políticas de mediano y largo plazo y toda la Patagonia esta convocada a hacerlo a través del Plan que reúne a la región, una de las zonas con mayor posibilidad de crecimiento de Argentina”.

"Quiero resaltar esta convocatoria, realizada a través del Plan Patagonia, para generar en la región, a través de sus recursos, la relación entre público y privado. El Estado debe garantizar la manera de que se puedan explotar los recursos naturales, el turismo, el mar, los recursos minerales, el petróleo y el gas, entre otros", concluyó Weretilneck.

