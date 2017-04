Home / Noticias / UnTER Viedma: día de PARO y trabajo solidario UnTER Viedma: día de PARO y trabajo solidario La UnTER realiza hoy y mañana paro. En nuestra ciudad la seccional está haciendo hoy una jornada donde muchas y muchos participan con acciones para el fondo de huelga. Conversamos con María Clar Busso, secretaria de la seccional Viedma . Nos cuenta que la seccional es hoy lugar donde se están haciendo pizzas, huevos de pascua y preparando empanadas.

Y en la entrevista el análisis de algunos temas gravísimos que siguen atentando contra la educación pública que no es solamente el salarial, aún no resuelto, sino otros como el trasporte escolar, por ejemplo, que también se hace sentir en nuestra zona. En relación al trasporte, Clara contó que desde el año pasado el Ministerio comenzó con una serie de acciones para reducir -achicar, ajustar- el servicio de trasporte escolar; así se comenzó a espaciar la ida a sus casas de alumnos en escuelas hogares o residencias, o a prohibir la inscripción de alumnos en una zona distante de su domicilio, o quitarles el trasporte como se intenta en nuestra zona a escuelas fuera del radio urbano para desalentar la inscripción desconociendo historias institucionales y trayectorias individuales que justifican la elección de determinada escuela; especialmente triste es la injustificable explicación del ajuste en trasporte para alumnos de escuelas especiales: lo harían para "darle autonomía al alumno", contó la secretaria general de la seccional local de UnTER. El problema del trasporte, es una nueva política del Ministerio, dijo. María Clara hace una dura critica a las declaraciones del gobernador en las que advierte de descuentos a los docentes por paros realizados aún el año pasado: es ilegal sancionar un paro, y esas declaraciones sólo pueden ser interpretadas como amenaza y sanción, sostiene. Lo que está haciendo el gobernador de anunciar un día antes de un paro de los días que podría descontar, es una afirmación inconstitucional, dice Busso. Reivindica la jornada nacional de paro para mañana y en particular por el hecho de que se ha conseguido organizar conjuntamente con movilizaciòn de la CGT y las CTAs

