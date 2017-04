UnTER: repudian ataque a un docente y adjudican responsabilidad al gobierno

El Consejo Directivo Central de UnTER expresa su preocupación frente las amenazas y el intento de agresión sufrida por el docente Darío Córdoba, por parte de uno de los padres que concurrieron a la escuela secundaria de Mainqué, en horas de la mañana de hoy, cuando se debatía la imposibilidad de realizar la asamblea de remanentes de la ESRN.

Esta situación, no puede tomarse como un hecho aislado, sino como resultado de un conflicto generado por el Ministerio, encabezado por la Directora de Nivel Gabriela Lerzo y el Vocal Gubernamental Oscar Cifuentes, y los Vocales de Junta gubernamentales de Junta secundaria Vazquez y Cordero, que junto con el equipo directivo definieron avanzar de manera totalmente irregular con una asamblea que, en horas quedaría sin efecto, por resolución judicial. Pese a las advertencias y pedidos del Sindicato, no solo no escucharon, sino que provocaron el enfrentamiento dentro de la comunidad educativa.

Son lamentables estas estrategias del gobierno, que genera la confrontación e impide el diálogo entre las partes, no es casual que en Chimpay se viviera una situación similar, en la que nuestra Secretaria General, Compañera Patricia Cetera fuera agredida verbalmente por un puntero, en el marco de las asambleas por escuela. Tampoco es casual que también estuviera presente Lerzo, como lo estuvo en Bariloche, cuando abiertamente desafió a docentes que se negaban a la implementación de la ESRN en esa localidad, por considerar sus derechos vulnerados.

Observamos con preocupación, que el gobierno avanza a como dé lugar, utilizando a punteros, ordenando a la policía de Cipolletti espiar en las marchas, como sucedió el mes pasado, donde también detuvieron a una compañera durante tres horas, el 5 de abril. Sumado a la presencia de gendarmería en los puentes, en el marco de protestas sociales, entre otros ejemplos.

Consideramos que es una avanzada para disciplinar a los sectores que reclaman contra el ajuste, que va en sintonía con el gobierno nacional, verbalizado por el Ministro de Educación Esteban Bullrich, cuando se refirió a generar números frentes de conflicto con los sindicatos. Lo que permite iniciar el engranaje represivo, en todas sus facetas, cuyo punto máximo ocurrió el domingo 9, cuando la infantería reprimió a docentes mientras armaban la escuela itinerante.

Repudiamos toda forma de represión, consideramos que vivimos en un estado de derecho y que ante todo debe priorizarse el diálogo y el respeto por las leyes y los derechos del conjunto.

Gral Roca-Fiske Menuco, 10 de abril de 2017