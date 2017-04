Home / Destacadas / UnTER para hoy y mañana UnTER para hoy y mañana UnTER realizará un paro de 48 horas los días 5 y 6 de abril. El jueves una movilización provincial a Viedma en el marco del paro general dispuesto por las dos CTA y la CGT. El Congreso de UnTER realizado en Choele – Choel el 28 de marzo, definió continuar con el plan de lucha provincial enmarcado en el plan de lucha nacional. Se rechazó la propuesta salarial presentada por el gobierno en la paritaria del 27 de marzo y se resolvió continuar con acciones políticas para la No implementación de la ESRN. Tweet « Nota Previa Paro de 48hs de trabajadores nucleados en ATE Viedma | Patagones Abril 5, 2017

