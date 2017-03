Así se titula el comunicado difundido anoche por la conducción gremial de UnTER en la que detallan las últimas acciones realizadas en muchos puntos de la provincia profundizando el rechazo a la implementación de la nueva escuela secundaria. La resistencia aumentó tras la resolucion de Educación que “borra de un plumazo la forma más democrática y transparente para la toma de cargos”, y hay varias supervisiones ocupadas, acciones judiciales en marcha, y alumnos y padres promoviendo otras acciones.

Un fracaso más del gobierno, en su intento de imponer a como de lugar la ESRN. Hoy miércoles 22 tampoco se realizaron las asambleas. Docentes permanecen de manera pacífica en las delegaciones de Roca-Fiske Menuco, San Antonio Oeste y Valle Medio, referentes de UnTER se reunieron con los equipos de supervisivos de estas localidades y de Allen con el objetivo de analizar la última resolución publicada a última hora de ayer en la que se pretendió terminar con las asambleas presenciales, de manera ilegal y autoritaria.

La resolución 1337, es un manotazo de ahogado del ministerio intentando doblegar la voluntad de cientos de compañeras y compañeros que en estas cuatro zonas, que sistemáticamente, por votación mayoritaria siguen diciendo No a la nueva escuela. Además de peligrosa, porque borra de un plumazo la forma más democrática y transparente para la toma de cargos, es un apriete a las supervisiones, obligándolas a realizar un procedimiento imposible de concretar, ya que hacerlo de esa manera implicaría, realizar 1000 llamadas por teléfono o telegramas para comunicarse con cada docentes y obtener respuesta sobre cada ofrecimiento.

Por otra parte, la misma normativa es errónea porque en sus considerandos argumenta la finalización de las asambleas de remanentes, que en realidad nunca comenzaron, y también de la existencia de nuevas vacantes que nunca se produjeron, en realidad, no se cubrieron, por eso mal se puede usar el punto 23.8 del reglamento de designaciones. Se podrían pensar que los vocales gubernamentales padecen el síndrome macrista del desconocimiento, cuando en realidad de lo que se están contagiados es de la perversidad en imponer su voluntad, desconociendo la realidad que se vive en las comunidades educativas.

Es tan grande la obsesión del ministerio, que no puede comprender el mensaje de las votaciones democráticas, ni a decisión del conjunto de docentes que permanecen en las delegaciones, ahora acompañados por las comunidades educativas. En San Antonio Oeste, se desarrollaron acciones conjuntas, para suspender la asamblea y trabajar con estudiantes y sus familias. Junto a la seccional, participaron Marcela Medina, por el CDC y Gustavo Moyano, vocal de junta y Martín Preciado.

En Roca- Fiske Menuco, durante todo el día se desarrollaron actividades en el marco de la permanencia que se inició ayer martes 21, lo que permitió ampliar el diálogo con la comunidad, y sumar a la marcha convocada por estudiantes durante la tarde. En este marco, se desarrolló una reunión entre referentes de UnTER y las supervisoras, se concluyó que es imposible designar en estas condiciones. Participaron el Secretario de Nivel Medio, José Luis Burgos, Manuel Fernández y Héctor Roncallo, Vocales del CDC, junto con referentes de la seccional. Se replicó el encuentro en Allen, donde también se firmó acta compromiso de no realizar la asamblea. En ambas reuniones se pudo realizar un buen análisis no solo de la normativa, sino también de la responsabilidad de los equipos supervisivos que no deben realizar acciones contrarias a la ley, aún cuando un funcionario pretenda obligarlos.

Por la tarde, el compañero Burgos participó de una reunión con docentes, padres, madres, estudiantes y concejales de, en la que se abordaron todos los motivos por los cuales no se quiere implementar la reforma en Valle Medio. Se acordaron acciones conjuntas para mañana en las escuelas para sumar al debate a todas las comunidades, padres y madres de Choele Choel evalúan iniciar acciones judiciales. Por su parte, en Pomona, se ubicaron al borde de la ruta a esperar a funcionarios para entregarles un paquete con notas para exigir las explicaciones para justificar porque quieren implementar la reforma cuando la comunidad no quiere.

Por su parte, concejales de Choele Choel en sesión extraordinaria trataron la no implementación de la ESRN yemitieron proyecto de comunicación, mientras que el Consejo de Luis Beltran comenzaba las deliberaciones a las 19 hs.

Mientras una parte de UnTER marchaba en Buenos Aires exigiendo paritaria nacional, es decir que el gobierno nacional cumpla con la Ley, en Río Negro se mantiene la resistencia a la ESRN, y también se le exige a los discípulos de Macri, que cumplan con las leyes. Si no quieren escuchar lo que las comunidades reclaman, el conflicto educativo se profundizará y la responsabilidad es exclusiva responsabilidad del gobierno.

Gral Roca- Fiske Menuco, 22 de marzo de 2017

