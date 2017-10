UnTER: el gobierno dió marcha atrás en el descuento a docentes

Finalmente el gobierno dió marcha atrás, dice Marcelo Nervi, el secretario adjunto del gremio docente. Marcelo explicó las gestiones realizadas en el día de ayer al tiempo que se mantenía la ocupación de las oficinas de Liquidación ante la constatación de que el gobierno había efectuado el descuento de un quinto día de paro, violentando acuerdos paritarios. “Hubo reunión con la ministra y con otros funcionarios”, dice. Fuimos con la convicción de que el gobierno debía ” admitir que se había equivocado y que no correspondía ese descuento”. Marcelo recordó lo conversado con la ministra, en particular, el sentido del paro nacional de CTERA y el paro internacional de las mujeres y que ya habían provocado mucho debate en su momento; también señaló que fue el gobierno quien impuso en paritaria el descuento de cuatro días, lo que hacía inadmisible el nuevo descuento. . “Entendemos que se hará efectivo el pago con el próximo mes”, y “en el acta queda claro que no habrá ningún otro tipo de descuentos sino que se deja constancia de que habrá recuperación de contenidos”, precisa.

Marcelo hace un listado de varios temas que están pendientes en relación a la implementación de la Escuela rionegrina (ESRN), referidos a la propuesta educativa en sí, y también varios aspectos sobre la situación de los docentes. Son temas que han quedado en el tintero y que venimos reclamando, así como una profunda evaluación del lo ya realizado, afirma.