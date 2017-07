UnTER: 43 años de lucha y compromiso

Este 30 de junio, el Consejo Directivo Central de la UnTER, realizó una conferencia de prensa, en la sede central del sindicato en Roca – Fiske Menuco, con motivo de conmemorar los 43 años de su fundación. Patricia Cetera, Secretaria General, señaló que “es un momento muy importante en la vida de la UnTER, cumplir estos cuarenta y tres años subsistiendo, más allá de todas las políticas de los diferentes gobiernos, podemos decir que estamos más en pié que nunca y con un trabajo muy importante en todo lo que es política educativa, en defensa del derecho de los trabajadores y trabajadoras de la educación y fundamentalmente en defensa de la escuela pública”.

La Secretaria General indicó que “nuestro sindicato es el que ha llevado adelante la defensa de lo que hemos conseguido en base al diálogo con los diferentes gobiernos, y cuando no hemos podido de esa forma, hemos tenido que salir a la calle y hemos tenido que defender lo que realmente cada compañera y cada compañero en la docencia, tiene hoy como derecho”.

La Secretaria General indicó que “nuestro sindicato es el que ha llevado adelante la defensa de lo que hemos conseguido en base al diálogo con los diferentes gobiernos, y cuando no hemos podido de esa forma, hemos tenido que salir a la calle y hemos tenido que defender lo que realmente cada compañera y cada compañero en la docencia, tiene hoy como derecho”.

Patricia Cetera, mencionó a todas las conducciones de la UnTER, “inició con el compañero Luis Genga”, en 1974 hasta el golpe militar en 1976. El Compañero Héctor Roncallo (1986 – 1992) “actual vocal en el Consejo Directivo Central”, Daniel Gómez (1992 – 2001) “quién no se encuentra físicamente con nosotros”; Aurelio Vazquez (2001 – 2004), Carlos Tolosa (2004 – 2007), Marcelo Nervi (2007 – 2010), Marcelo Mango (2010 – 2011) “el compañero Jorge Molina (2011 -2013) que sucedió a Marcelo Mango cuando éste asumió el Ministerio de Educación de la Provincia”; el Compañero Mario Floriani (2013 – 2016).

Patricia Cetera, mencionó a todas las conducciones de la UnTER, “inició con el compañero Luis Genga”, en 1974 hasta el golpe militar en 1976. El Compañero Héctor Roncallo (1986 – 1992) “actual vocal en el Consejo Directivo Central”, Daniel Gómez (1992 – 2001) “quién no se encuentra físicamente con nosotros”; Aurelio Vazquez (2001 – 2004), Carlos Tolosa (2004 – 2007), Marcelo Nervi (2007 – 2010), Marcelo Mango (2010 – 2011) “el compañero Jorge Molina (2011 -2013) que sucedió a Marcelo Mango cuando éste asumió el Ministerio de Educación de la Provincia”; el Compañero Mario Floriani (2013 – 2016).