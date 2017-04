Home / Noticias / Un mural hará PRESENTE a Carlos Fuentealba en el CURZA Un mural hará PRESENTE a Carlos Fuentealba en el CURZA En el CURZA están iniciando un mural en memoria a los 10 años del asesinato de Carlos Fuentealba. Justamente la agrupación que conduce el centro de estudiantes se denomina Carlos Fuentealba. Dialogamos con una de las jòvenes referentes de la agrupación “Sigue sorprendiendo que haya gente que hoy no sepa quién fue. Esperamos poder terminarlo durante la jornada. Hay unas jornadas muy importantes en el día de hoy y está el rector, y eperamos que haya respuestas para problemas que el centro sigue teniendo, nos dicen”, cuenta a nuestro móvil También dialogamos con Clara Fernández, estudiante de la escuela de Artes de Patagones quien es la que coordina la realización del mural Tweet « Nota Previa Se reestableció la atención en el IPROSS Viedma | Patagones Abril 4, 2017

