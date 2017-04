Home / Noticias / Trabajadores de AGR-Clarín: tras el desalojo, sigue la lucha Trabajadores de AGR-Clarín: tras el desalojo, sigue la lucha Los trabajadores informaron que el viernes por la tarde, una orden proveniente del juzgado penal Nº14 a cargo del Juez Casas, ordenó el allanamiento y desalojo de la planta grafica AGR-Clarin, ocupada por sus trabajadores hace 83 días ante el lock out impuesto por la empresa. El juez actuó como un empleado del gobierno y el Grupo Clarín, sin instrumentar la instancia previa de mediación, herramienta que estaba en sus manos y que fue formalmente peticionada por abogados y representantes de Derechos Humanos como Nora Cortiñas y Perez Esquivel.

El Juzgado autorizó el uso de armas de fuego, lo cual fue utilizado por las fuerzas represivas para llevar ametralladoras y otras armas largas para ejecutar el mismo. En el allanamiento, dejamos asentado, con cámaras de filmación propias y ante las de la Policía Federal el estado impecable del edificio y la maquinaria que son nuestra fuente de trabajo en la reclamamos ser reincorporados, todo lo cual logramos que constara en actas. Los trabajadores de AGR resolvimos continuar la lucha por nuestra reincorporación con la permanencia en una carpa en la puerta de la planta y reclamamos un paro activo y plan de lucha a la Federaciòn Grafica Bonaerense y a la CGT. Tras esas esas resoluciones, convocaron a un acto que se concreto este sábado. Bajo una lluvia torrencial, Pablo Viñas -secretario general de la Comisión Interna- denunció el operativo represivo de ayer y señaló que la patronal tapió las puertas de la planta. Anunció, por otra parte, una movilización al Ministerio de Trabajo para el próximo miércoles y una enorme movilización para la semana subsiguiente. Y llamó a un boicot a la Feria del Libro. Viñas también destacó que la asamblea de los obreros repudió la posición de algunas organizaciones que cuestionaron la decisión de los obreros de retirarse de la planta en el día de ayer. “Quieren tratar de cobardes a los trabajadores que ocupamos la planta durante 82 días”, dijo, y recordó la resistencia a la represión desatada en los primeros días del conflicto. “Salimos con la frente en alto y estamos dispuestos a bancar los trapos afuera todos los días que sea necesario”, ratificó Viñas. Más información en Face; Trabajadores de AGR-Clarín AGR Artes Graficas Rioplatense. Tweet « Nota Previa Movida en Viedma: ¡Paren de matarnos! Nota Siguiente » Ante el femicidio de una hija, y una militante Viedma | Patagones Abril 9, 2017

