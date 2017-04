Home / Noticias / Trabajadoras de limpieza de la UNC temen quedar sin trabajo Trabajadoras de limpieza de la UNC temen quedar sin trabajo “La situación es que estamos formando parte desde una cooperativa desde inicios del 2016 para resolver un conflicto serio que tuvimos, pero el viernes quedamos fuera de la misma que nos había ofrecido integrarla por un tiempo”, nos dice Claudia Reyes “Habíamos quedado en conformar una nueva cooperativa pero la legislación vigente no permite la formación de una cooperativa en limpieza”, nos dice, y por eso ahora no saben qué pasos dar: “hoy por hoy nos presentamos a trabajar y no sabemos cómo vamos a cobrar el servicio que estamos brindando”. Si no pueden formar una cooperativa esperan poder ser empleados de la universidad. Pero las autoridades de la Universidad no les han dicho nada. “Hoy nos quitaron del fichado que hacíamos normalmente, y ahora lo estamos haciendo por planilla. No nos han dado ninguna respuesta”, dice. Son diez trabajadoras. Cuestionan que las autoridades de la facultad de derecho y de lengua lo único que hacen es derivar al rectorado, y hasta ahora no tienen respuesta. Varios gremios lo han acompañado. Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador. Descargar Tweet « Nota Previa Municipales en estado de asamblea Nota Siguiente » A 35 años de la guerra, esta noche en la costanera viedmense Viedma | Patagones Abril 3, 2017

