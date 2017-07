Vecinas y vecinos del 22 de abril siguen sin respuestas

Hasta ahora no tienen respuesta al reclamo que hicieron en el ejecutivo viedmense: no pueden pagar las boletas de luz. El tarifazo y la falta de gas que los obligó a calefaccionarse con electricidad tuvo un resultado que es absolutamente imposible que puedan cumplimentar las y los vecinos. Nos actualiza la situación Daniela. No tenemos ninguna respuesta ni siquiera confirmada la reunión que podríamos tener mañana con el secretario de gobierno de la municipalidad. “Solicitamos una reunión con el presidente del Concejo y concejales de todos los bloques. Ellos plantearon la decisión de acompañarnos en nuestros reclamos. Presentarán una nota a EDERSA por lo menos para que no nos corten la luz, y mañana se sumarán para ver qué pasos daremos”. Daniela recuerda por qué se llegó a esta situación y señala la responsabilidad del municipio: el municipio nos mandó a conectarnos, y supuestamente el gas iba a estar antes del invierno, cosa que no ocurrió.

En la entrevista el testimonio vivencial de quien padece no sólo la disciplicencia o desinterés de algunos funcionarios, sino también de algunos vecinos que cuestionan el reclamo proundizando la discriminación a este grupo organizado de vecinas y vecinos

Ver nota: