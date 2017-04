Home / Noticias / SUTEBA acciona ante los descuentos indiscriminados y masivos por los días de paro SUTEBA acciona ante los descuentos indiscriminados y masivos por los días de paro Ante los descuentos indiscriminados y masivos que percibieron los y las Trabajadoras de las Educación en el cobro del mes de abril, SUTEBA se encuentra realizando acciones en todos los distritos y presentaciones formales ante la Jefatura y la SAD. Sigue el comunicado: Dichos descuentos son ILEGALES y han sido deliberadamente destinados a hostigar a los maestros y sin información real, ya que los contralores fueron entregados el 28 de marzo; razón por la cual no es posible constatar la información entre los docentes que hicieron uso de su derecho constitucional adhiriendo al paro y aquellos que no.

Por todo esto, SUTEBA expresa que las Jefaturas Regionales y el gobierno provincial son responsables de: 1 – Haber ejecutado una medida ARBITRARIA, ILEGAL E IMPROCEDENTE

2 – Afectar los salarios docentes vulnerando derechos

3 – Alterar el circuito administrativo de contralores

4 – Elaborar nóminas de docentes en ejercicio de medidas de fuerza, constituyendo una clara acción intimidatoria y una práctica desleal, autoritaria y antidemocrática; las que, además, no se vinculan a los descuentos arbitrarios Asimismo, antes las declaraciones de Alejandro Finoccchiaro, Ministro de educación de la Provincia de Buenos Aires, que expresó: “Si hubo errores tienen que entrar a la plataforma a la parte de errores y una vez confirmado por el director se les devuelve el dinero”, el Sindicato manifiesta que no son los docentes los que tienen que supervisar al gobierno en sus recurrentes errores; siendo el mayor de ellos una acción ILEGAL e INCONSTITUCIONAL.

La Secretaria Gremial del SUTEBA, María Laura Torre, respondió: “Los descuentos de Paro los hicieron sin información​ real pero, por sobre todas las cosas, sin respetar los derechos constitucionales de las y los trabajadores y desoyendo el fallo de la Justicia”.

A la realidad de vivir por debajo de la línea de la pobreza, la provincia suma un golpe más a los trabajadores, que se vuelven a ver perjudicados por su irresponsable y malintencionado accionar. Por lo aquí expuesto, SUTEBA exige que se garantice urgentemente la devolución de los descuentos ILEGALES efectuados y hace expresa reserva de derechos de inicios de acciones legales pertinentes si no se realiza una acción en 48 hs.

