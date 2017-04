Solidaridad de obispos rionegrinos con la marcha de las comunidades mapuches

Los obispos de Bariloche y de Viedma acompañaron el inicio y la llegada de la marcha Petu Mongeleiñ. Y a ese gesto concreto le sumaron una reflexión sobre el reclamo central de la marcha ante el proyecto de Nuevo Código de Tierras Fiscales.

Texto de la comunicación que difundieron conjuntamente los obispos Navarro y Laxague: