Alumnas y alumnos de la escuela CET 4 de Conessa realizan una sentada frente a la escuela. Reclaman transporte escolar. Tatiana describe lo que están viviendo: nunca tuvieron trasporte y desde hace mucho tiempo venian "de favor" en el colectivo que trasladaba a estudiantes de otra escuela, y lo hacían sin seguro. A fin de la semana pasada les informaron que a partir de este lunes no íbamos a tener ni siquiera eso. "Por eso ayer comenzamos con la sentada…Somos unos 26 los directamente perjudicados pero la gran mayorìa nos acompaña…. Hoy estamos en la vereda haciendo una colecta de firmas y repartimos folletos" Tatiana recuerda que este reclamo no es nuevo y que lo han hecho muchìsimas veces y que la única respuesta de las autoridades es "nos estamos ocupando", pero lo que queremos es que pongan el transporte, y "por eso decimos Basta" AMPLIAREMOS CON IMAGENES Y CON AUDIO COMPLETO

