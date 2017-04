Sigue la complicada situación en sedes de la UNCo en Roca

La siguiente propuesta la elaboramos en base a los términos en los que se viene planteando el conflicto que nos tiene hoy en lucha por la recuperación de nuestros puestos laborales.

Los días lunes y martes existieron los primeros acercamientos al diálogo con autoridades del rectorado. Las ofertas por parte de las autoridades se limitaron a ser “paliativos” que no se resuelven la cuestión de fondo que es la precariedad de nuestro trabajo por no ser reconocido trabajo no docente.

Frente a nuestra pretensión, la Universidad clarificó dos limitaciones fundamentales:

1.- La imposibilidad de hacer contrataciones en materia de limpieza

2.- Que está en marcha el llamado a licitación.

A esto se le sumó que las unidades académicas son las que inician el procedimiento en lo que son contrataciones directas, al ser ellas las que solicitan el cargo a cubrir.

Por eso la propuesta de la Universidad es que hasta la licitación del servicio (que estiman se haría en Junio) se contrate de forma directa a una cooperativa (con aparentes vínculos con la Universidad) a la que podríamos incorporarnos.

Sin emabargo, como venimos sosteniendo, no podemos aceptar propuestas que tiendan a consolidar nuestra precariedad. Como parte interesada en buscar una salida al conflicto hemos estudiado detalladamente las limitaciones alegadas por rectorado, y entendemos que no son limitaciones técnicas ni jurídicas y que la decisión de nuestra contratación directa es eminentemente política.

Hemos pedido a Rectorado que justifique técnica y jurídicamente las limitaciones y al día de hoy no han podido hacerlo. Frente a esto justificamos nosotrxs por qué consideramos que esas dos limitaciones son falaces.

Las licitaciones en la Universidad se rigen por el llamado “REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” establecida en el Decreto 1023/2001. En ella no se prevé expresamente que la limpieza de la administración pública deba ser un servicio a licitar. Y es clara la regulación en cuanto a excepciones: NO SE PUEDEN LICITAR RELACIONES DE EMPLEO PÚBLICO. Esto habría dejado una laguna legal en la materia desde el 2004 (en el que el Consejo Superior aprueba que el régimen de contrataciones se riga por el decreto mencionado) y el 2006, año en que se sancionó el CCT no docente. Este dispone que las tareas de limpieza son tareas de trabajadores no docentes, por lo que le corresponden los mismos derechos y obligaciones que a cualquier otro trabajador. La licitación que ganó Litoral Cleaning y la posterior contratación con la cooperativa violaron esta normativa y trajo como consecuencia un año y medio de maltrato y precariedad laboral, que culminaron en la situación que hoy se vive.

A esto hay que agregarle que no existe normativa de excepción que habilite a la Universidad a licitar el servicio de limpieza (en tanto trabajo no docente el ingreso debería ser del modo previsto por el CCT). Por lo que consideramos que debe frenarse la licitación puesta en marcha, y como mínimo modificar el pliego licitatorio para sacar a Fadecs Fadel de la misma, y así poder hacer contratos con el personal que venía llevando a cabo esas tareas y que hoy se encuentra en lucha por mantener esos puestos de trabajo. A partir de contratos (cuyas condiciones estamos dispuestas a debatir) que habiliten un camino progresivo de ampliación de derechos.

Por su parte los contratos directos en materia de limpieza son posibles, por que hay antecedentes de los mismos en el Asentamiento de San Martín de los andes, Agrarias y en lo que refiere a la limpieza del comedor en varias unidades académicas. Esos contratos son excepcionales pero dan la pauta de que es posible y válido la contratación individual. Pese a que esas contrataciones han sido absolutamente precarias en tanto son locaciones de servicio o de obra.

Mucho se habla estos días de respetar la institucionalidad. Hoy somos nosotras la que hacemos ese llamado a los decanos y en especial a los decanos de Fadecs y Fadel. No se puede seguir avalando la práctica de tercerización cuando está por fuera de toda normativa administrativa y vulnera leyes laborales.

Por esto proponemos que desde las Unidades académicas se pidan nuestras contrataciones directas, las cuales serían contrataciones de excepción, no para dar ingreso por fuera del CCT, sino para paliar situaciones de vulneración de derechos que el desconocimiento del CCT generó.

Creemos que estas contrataciones no deberían ser motivo de disputa con el sector no docente, ya que existe una partida presupuestaria destinada al servicio de limpieza que ya está aprobada y que podría destinarse a nuestra contratación.

Es la propuesta más apegada a la ley que se nos ocurre. La universidad no puede avalar la contratación de cooperativas, por que eso es avalar con sus prácticas la flexibilización y precarización laboral que dice discursivamente combatir.

Respecto a la suspensión de la licitación creeemos es absolutamente posible ya que el expediente respectivo se inició el 10 de Febero de 2017 (un día después de haber interpuesto nuestro reclamo en el que solicitábamos ser reconocidas trabajadoras de la Universidad) y aún no tiene resolución rectoral de aprobación. Lo hemos consultado con un contador y coincidió en la posibilidad de modificar solo el pliego en lo que refiere a Fadecs Fadel como posible.

Si las unidades académicas entienden y pretenden ser respetuosos del marco normativo del cual estamos haciendo la propuesta, y entienden que es la solución menos conflictiva y de mayor reconocimiento de derechos, pueden elevar la necesidad de contratos en el sector limpieza, y Rectorado pordría avanzar con la suspensión de la licitación y nuestra contratación directa.