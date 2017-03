Se trata de una propuesta muy hermosa y muy amplia, y fundamentalmente nos hace muy felices porque llegamos a construir la programación después de un largo y rico proceso de reflexión y análisis que nos lleva a acordar por qué nos juntamos a conmemorar esta semana. No es lo mismo, dice Cielo, decir que conmemoramos la Memoria y dudar de cuántos son nuestros desaparecidos, que son 30 mil!; o poner trabas para que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad porque hubo genocidio!, o vaciar como lo está haciendo el gobierno nacional los programas de Memoria, verdad y justicia en las escuelas. Nosotros acordamos no olvidar y no dar ni un paso atrás, señala.

Y realiza un recorrido del programa que arranca el domingo con teatro en La Casona Bachi Chironi y que tendrá sus momentos culminantes con la vigilia y la marcha del 24. Y reitera a medida que hace la descripción de la agenda ofrecida, el valor y la hermosura de la agenda hecha con tanto afecto y ganas de construir colectivamente. “Me conmueve sentir lo que estamos viviendo”, dice Cielo: “aprendimos que el estado debe garantizar nuestros derechos durante el gobierno anterior, y encontrarnos ahora en esta época de gobierno PRO que “dice cosas sobre los derechos humanos” pero lo borra con el codo, con este hecho construído desde abajo, con tantas y tantos haciendo que nada signifique un paso atrás, es muy hermoso”.

