Se reestableció la atención en el IPROSS Se consiguió llegar a un acuerdo que determinó la normalizaci`´on de la atención al público.Tuvimos reunión con distintas representaciones de los trabajadores para dar respuesta a la mayoría de los reclamos referidos a la aplicación de algunos montos no remunerativos que les venían significando alguna reducción en el haber mensual. dice el vocal gremial en el IPROSS Paolo Etchepareborda. La cuestión de fondo, que no se va a conseguir ahora, dice Paolo, es que esas sumas no remunerativas se vayan incorporando al salario. Consultamos al vocal gremial sobre un hecho concreto de un papá en Bariloche que se encadenó frente al organismo reclamando un traslado para su hija, y eso motivó un interesante análisis respecto de las posibilidades pero tambien de la responsabilidad de la obra social a la hora de definir un traslado a un determinado centro, y en todos los casos respecto de la relación con las personas afectadas o sus familias.

