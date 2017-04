Salimos todas con Araceli: mañana después del FOTAZO para decir #ChauLOPEZ

Confirmado el femicidio de Araceli Fulles, mujeres de nuestra zona se movilizan mañana. Después del “Fotazo contra López”, proponen una referencia especial a esta terrible hecho: “Con Araceli somos otra una menos”.

Comunicado completo de Malajunta, Viedma:

SALIMOS TODAS POR ARACELI #lajusticiamata #vivasnosqueremos #niunamenos #Araceli | Con Araceli somos otra una menos. Juntas más que nunca organizar la lucha feminista para enfrentar al patriarcado asesino. #OrganicemosLaBronca #NiUnaMenos Mañana después del FOTAZO para decir #ChauLOPEZ nos organizamos para marchar por Araceli, al igual que hicimos por Micaela y por todas las mujeres que mueren día a día en nuestro país. No debemos naturalizar lo que pasa exijamos políticas que garanticen una vida libre sin violencias para que no nos sigan matando Las palabras y las sensaciones se repiten, para Araceli…para Micaela y para cada una. Esto sucede porque tenemos una policía corrupta, que defiende y acoge violadores y violentos. Porque esta justicia misógina y patriarcal no nos protege nunca. Porque tenemos un Estado que sigue sin responsabilizarse, sin destinar recursos para combatir, prevenir y desterrar estas violencias. Estamos abandonadas por este Estado cómplice. Pero no estamos más solas. Estamos juntas y organizadas. Somos cientos de miles quienes luchamos contra este sistema de muerte. Mañana saldremos nuevamente en nombre de todas las mujeres asesinadas por el patriarcado. A abrazarnos y llorar pero sobre todo para continuar esta batalla. Para exigir que Vivas Nos Queremos. MALA JUNTA