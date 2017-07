Sabatella denunciará penalmente a los integrantes de la Junta Electoral del FpV

El legislador Mario Sabatella informa que “mientras una amplia mayoría de la ciudadanía espera a conocer el fallo de la justicia federal en cuanto a si la única lista cristinista en todo Rio Negro participará o no de las PASO, el fiscal en cuestión se limita a contestar que “los plazos que rigen el presente trámite no permiten ni aconsejan extenderse mucho más allá de lo ´estrictamente´ necesario”, entonces sugiere a la Jueza hacer caso a lo que la Junta Electoral del FpV ya decidió, sin revisar absolutamente nada”.

A través de su cuenta de Facebook, el precandidato a diputado nacioal por Fuerza Nacional y Popular hace una evaluación de lo actuado por la junta electoral del partido justicialista que el fiscal considera debería ser acatado:

“Hubiera sido lo mismo que la junta electoral hubiese dicho que San Martín no cruzó nunca los Andes, y tampoco quisieran revisarlo porque el tiempo corre. Además hay un error manifiesto, en la primer resolución la misma Junta Electoral confirma 1120 avales y en la segunda resolución confirma 1129, solo ese error manifiesto debiera ser suficiente para que un Fiscal al menos dé lugar a la revisión de los detalles. No hemos visto jamás semejante falta al derecho de participación. El fiscal sugiere que no es importante que la lista Fuerza Nacional y Popular haga su defensa. La semana pasada al serle ocultada la información, el apoderado de la lista de Mario Sabbatella no tuvo oportunidad de revisar ni defender los supuestos motivos por los que se daba de baja la lista. Esto es como ser acusado de pegarle una trompada a alguien pero para defenderse el acusado debería al menos saber qué día supuestamente pegó la trompada, a quién, dónde, sin esa información el acusado solo puede decir “yo no le pequé a nadie”, lo cual es real pero legalmente flojito. Los expedientes no estuvieron disponibles durante una semana entera para revisión y defensa de la Lista cuestionada, nunca en su primer fallo la junta electoral del FpV habló de cantidad de avales válidos e inválidos y solo usó a la prensa para hablar de supuestas tachaduras o irregularidades. Así Fuerza Nacional y Popular apeló exponiendo la evidente conducta parcial de la Junta electoral del FpV. La respuesta de la Junta Electoral del FpV ante la Justicia Federal consistió entonces en listar por fin el Domingo 2 de julio los avales validos e inválidos. En el detalle expuesto por la Junta Electoral del FpV apareció entre una serie de errores irrelevantes, la baja de avales de una ciudad entera, invalidaron absolutamente todos los avales, incluido el de uno de los pre candidatos, esta cantidad de avales dadas de baja de un plumazo permitió reducir a menos de lo requerido, la cantidad de avales necesarios para que Fuerza Nacional y Popular participe. El error que encontraron no es en los avales de dicha ciudad, sino que no les gusta donde está puesto el sello del ente oficial que certifica las firmas. Cabe aclarar que nada dentro del marco legal expone como irregular el “lugar” donde se encuentra el sello”.

Ante esa situación comunica que se formulará la denuncia penal contra los integrantes de la Junta Electoral del FpV, ante la severa sospecha del ocultamiento de irregularidades que podrían incurrir en delito, desde el espacio de Mario Sabbatella confirmaron que denunciarán a todos y cada uno de los integrantes de la Junta Electoral del Fpv. “Es muy grave que todo esto al Fiscal actuante le parezca un tema menor y dice que el tiempo apremia y que es más importante que la participación de una lista mas en las PASO. Se atreve a decirle a la Justicia Federal que no corresponde analizar los detalles de la resolución y habría que aceptar sin más la decisión de la Junta Electoral de FpV”. Aclara Sabbatella.