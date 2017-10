Repudian intento de Pichetto de reabrir el debate sobre una usina nuclear en Rio Negro

El M.A.R. (Movimiento Antinuclear Rionegrino) constituido a partir de las asambleas no nucleares de Viedma y otras localidades hicieron público un comunicado tras las declaraciones del senador Pichetto de que en un clima post electoral, más sereno, se debería reabrir el debate sobre la instalación de una planta nuclear en la provin

Desde el M.A.R. (Movimiento Antinuclear Rionegrino) REPUDIAMOS CON FIRMEZA las declaraciones del Senador Miguel Pichetto, quien intenta reabrir el debate por la instalación de una Central Nuclear en nuestra provincia.

Vemos en su accionar, que desconoce el profundo debate que nos dimos hacia el interior de la provincia hace unos meses. Miles de rionegrinos nos opusimos y movilizamos; el Gobernador Weretilneck renunció al proyecto de la instalación de la central china; la Legislatura promulgó una Ley declarando a Río Negro libre de centrales nucleares y usted, pretende desprestigiar este genuino y democrático proceso diciendo: “El debate estuvo mal concebido. Ahora, más serenos, sin campaña, hay que retomarlo”.

Para usted Senador, será un tema de campaña pero nosotros estamos convencidos y tenemos sobrados argumentos para oponernos. Le decimos que sabemos que miente cuando quiere proponernos la energía nuclear como limpia. Los residuos nucleares son peligrosos y contaminantes y representan un riesgo para todos los seres vivos por decenas de miles de años. Poniendo el VALOR de la VIDA como bandera, nos oponemos también a la Minería de Uranio, porque es degradatoria y contaminante. Los rionegrinos demandamos modelos de producción que no comprometan nuestros recursos naturales indispensables para la vida y el futuro de las próximas generaciones.

Por otra parte, le decimos que es poco honorable jugar con la necesidad de la gente. Exigimos se piensen alternativas de fuente de trabajo genuinas y sostenibles que no hipotequen el futuro para los vecinos de Sierra Grande y para todos los rionegrinos. Consideramos también, que la voluntad de una comunidad no puede pensarse de manera aislada cuando el radio de incidencia de riesgo ambiental excede ampliamente sus límites.

Finalmente le recordamos Pichetto, que Usted es un REPRESENTANTE del pueblo. La voluntad de los rionegrinos ya fue expresada, “escuchada” por el Gobernador y convertida en Ley. No aceptaremos bajo ninguna circunstancia que desconozca este proceso; intentando imponer su criterio que, cargado de falacias, va a contramarcha del mundo.