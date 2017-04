Repudiamos agresiones y fortalecemos la lucha

La Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado REPUDIA la agresión sufrida esta semana en Carmen de Patagones, en el Mural en Homenaje a Julio Meilán, agresión que se suma a la ya padecida en la señalización de las “Baldosas x la Memoria”, colocadas en el CEM Nº 8 de Viedma.

Hacemos nuestras las palabras de Oscar y Guadalupe Meilán. No es una agresión personal, es una agresión al Amor, al compromiso con las luchas del pueblo. Nosotros nos identificamos, decimos quiénes somos, cómo pensamos y actuamos en consecuencia. No nos escudamos en el anonimato cobarde de quienes no se animan siquiera a identificarse o a producir sus propias manifestaciones, porque ofenderían el sentimiento de cualquier persona -Lesa Humanidad se dice que le dicen-. Sabemos que siempre estuvieron, que nunca se fueron los artífices del odio, los cómplices civiles de la dictadura de ayer y de hoy. Sabemos que hoy se sienten habilitados por este gobierno a manifestar pública e impunemente su odio hacia el pueblo.

El gobierno Nacional, sus cómplices locales y la defección e ideología de sectores de la justicia y los medios concentrados, les dan pie a estas manifestaciones nefastas. Pero nosotros estamos; estamos perseverantes, irrenunciables a las convicciones, movilizando corazones y sobre todo reeditando en este presente la lucha de los y las que no están, estando.

Julio es mi hermano, Julio es mi tío, Julio es mi compañero, mi amigo… pero es y de todas y todos!

Fue un genocidio, son 30000; compañeros y compañeras presentes!