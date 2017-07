Represión en Pepsico: pronunciamiento de la CTA de las y los trabajadores de Río Negro

La CTA de las/os Trabajadoras/es Río Negro repudia la brutal represión de Vidal y Macri a las/os trabajadoras/es de PEPSICO que reclamaban pacíficamente por la restitución de su fuente laboral.

Compartimos el comunicado.

El accionar policial ha sido totalmente injustificado e ilegítimo, con fuerzas policíales y de gendarmería, con efectivos de civil y sin identificar; sin un responsable político ni judicial a cargo del operativo​; con un uso indiscriminado de gases; con trabajadoras/es detenidos desmayados que no se sabe dónde son llevados; este tipo de accionar muestra la verdadera cara de un gobierno neoliberal que no tiene sensibilidad social.

La represión es producto de una decisión política del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, que pone en evidencia que están al servicio de las multinacionales y del poder económico y en contra de las/os trabajadoras/es.Desde la CTA nos solidarizamos con los compañeros y compañeras de PEPSICO, exigimos el cese de cualquier medida represiva, la libertad inmediata de los detenidos y que intervenga el ministerio de trabajo para garantizar que los/as trabajadores/as conserven su fuente de trabajo ya que no existe ningún justificativo para su cierre.

Patricia Lande Sec. Comunicación y Difusión CTA Río Negro

Jorge Molina Sec. General CTA Río Negro Secretario de Asuntos Previsionales CTERA

