Reglamentación de la ley de uso medicinal del canabis: no respeta el espíritu de la ley”

Ante la reciente publicación de la reglamentación de la Ley 27.350 en el BORA 22/09/17 las organizaciones de cultivadores, usuarios y profesionales nucleados en el Frente de Organizaciones Cannabicas Argentinas (F.O.C.A.) queremos informar y alertar a la comunidad sobre el efectivo alcance y restricciones de dicho decreto. Entendemos que los limitados artículos que fueron reglamentados son contrarios al espíritu que los legisladores tuvieron al sancionar la ley y expresan un profundo desinterés e ignorancia por parte de los funcionarios responsables de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quienes desoyeron reiterados pedidos de reunión por parte de las organizaciones de pacientes, familiares, cultivadores y profesionales de la salud. En este sentido consideramos que la normativa publicada es una imposición unilateral y discriminatoria que mantiene a niños y adultos con padecimientos severos, a sus familiares y a los cultivadores solidarios en las mismas condiciones de vulnerabilidad, agravando aún más la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos.

El verdadero alcance de la normativa se limita a la creación del “PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES”. Esto significa que:

· Se mantiene la persecución y penalización del Autocultivo, del Cultivo Colectivo y del Cultivo Solidario, aun teniendo a disposición las evidencias aportadas por nuestras organizaciones en materia de cultivo y extracciones seguras.

· Se restringe la inscripción al Registro contemplado en el Art. 8 a un conjunto limitado de patologías que ni siquiera queda explicitado en dicha reglamentación ni ha sido comunicado por el Ministerio de Salud.

· Se obliga a que ese restringido universo de pacientes y familiares que puedan inscribirse en el Registro a someterse como sujeto de estudio bajo una supervisión estatal no especificada o peor aún a ser coaccionados a participar de protocolos médicos como condición para acceder a su Derecho Humano e Inalienable a la Salud Integral.

· Se desconocen miles de investigaciones científicas de todo el mundo desarrolladas por reconocidas instituciones académicas y científicos que dan cuenta de las propiedades terapéuticas de los diversos componentes de la Cannabis Sativa para una enorme cantidad de patologías.

· Se desconoce la rigurosa evidencia empírica aportada por los profesionales de la salud de nuestro país que ya han incorporado Cannabis en sus diversas formas de administración como tratamiento complementario de sus pacientes.

· Se autoriza el cultivo de Cannabis al CONICET e INTA pero únicamente a los fines de investigación y no para que los laboratorios nacionales provean lo antes posible y gratuitamente a la creciente demanda, postergando este servicio esencial a un futuro absolutamente incierto.

Dado lo expuesto, convocamos a todos los pacientes, familiares, profesionales, cultivadores y organizaciones a seguir luchando aún con más fuerza por el efectivo ejercicio de nuestro DERECHO HUMANO A LA SALUD INTEGRAL y a los derechos civiles básicos como no ser criminalizado, allanado, detenido o condenado por una conducta que no atenta contra ningún bien jurídico, como bien sostienen los fallos Bazterrica y Arriola.