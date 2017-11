Reclaman la recategorización de trabajadores en la Legislatura

Reclaman la recategorización de las y los trabajadores legislativos que se viene demorando porque no convocan a la Junta de Admisión, Disciplina y Calificaciones de la Legislatura de Río Negro presidida por el secretario administrativo Oscar Porro. Verónica Chirinos explica que los representantes de los legislativos en la junta, presentaron una nota a las autoridades de la Legislatura solicitando que se convoque a reunión para poder avanzar con los reclamos de recategorización de quienes todavía no fueron reconocidos. ” Desde marzo venimos recibiendo y haciendo reclamos; actualmente hay 24 que tienen título y están reclamando el reconocimiento”, dice y afirma que ” y es claro que es decisión política lo que falta tratándose de un poder en el que hay unas 800 personas”. La situación es poco clara teniendo en cuenta que muchos de los profesionales se formaron en carreras universitarias impulsadas por la misma Legislatura que ahora no hace el reconocimiento que corresponde.

