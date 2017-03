Una muestra de negligencia, insensibilidad y desinterés del IPROSS: una joven mamá está pidiendo un botón gástrico para su hijo Danielito de 4 años y lo viene esperando desde diciembre. Susana Guajardo, relata las últimas acciones realizadas la semana pasada en el IPROSS, cuando le prometieron la operación con el botón que no llegó. Una trama vergonzante de demoras, errores, y hasta algún mal trato. “Todavía no tengo respuesta, y está con una cura casera que le hice yo”, nos cuenta. El gobernador se habría interesado por el tema y reclamado que llegue ayer, y lo que entregaron no era el adecuado para el niño.

“El IPROSS no se ha comunicado conmigo. Y si la obra social no lo manda lo compraré gracias a la colaboración de personas a través de redes sociales”, afirma. Su hijo necesita el botón para poder ser alimentado.

