Home / Noticias / PS: Nulidad de la ordenanza de paritarias, menos derechos para los municipales PS: Nulidad de la ordenanza de paritarias, menos derechos para los municipales El Socialismo, con la firma de la concejala Mariana Arregui y del presidente del partido hicieron público su postura crítica a la resoluciòn del STJ ante el planteo del intendente: “lamentamos profundamente que el señor intendente de Viedma sea un alumno tan obediente de estos intereses contrarios al pueblo” COMUNICADO: A partir del fallo del STJ acerca de la nulidad judicial de la ordenanza de Paritarias, votada por abrumadora mayoría por el Concejo Deliberante de Viedma, reafirmamos nuestro compromiso de seguir legislando por los y las trabajadores/as en general y municipales en particular. Más allá de las razones técnicas en las que se fundamente dicha nulidad, que oportunamente analizaremos para revertir esta situación, tenemos certeza de cuáles son las razones políticas que llevaron al señor intendente a frenar esta trascendente conquista laboral, respaldada por numerosas resoluciones de la OIT y el marco normativo vigente en nuestro país. Entendemos que en un país gobernado por los representantes del capital concentrado, hay un claro marco que avala los retrocesos de conquistas tan importantes como ésta y lamentamos profundamente que el señor intendente de Viedma sea un alumno tan obediente de estos intereses contrarios al pueblo. Tweet « Nota Previa Sin clases porque no tienen transporte escolar: sentada en la escuela en Conessa Viedma | Patagones Abril 5, 2017

