Preocupante: ilegal accionar de Gendarmería padecida por una joven mujer de nuestra ciudad

Manuela Lucio Perotti está viajando por América Latina desde hace unos seis meses. Y hace dos días padeció una situación gravísima de patoteada y atropello por parte de la Gendarmería en el norte – frontera de Jujuy y Salta- en un procedimiento que comenzó extraño, con un intento de “cobro de coima a la empresa de ómnibus”, y se consolidó en una acción ilegal de requisa, al borde del camino, de todo lo que llevaban los pasajeros con muchos condimentos de autoritarismo, xenofobia, homofobia. En un momento hasta le preguntaron si sabía algo de Daniel Solano, a lo que respondió con la precisa y actual información que ella tenía en un clima de nervios y también de miedo, “porque no sabés con qué intención te preguntan”. En particular, el trato se hizo especialmente ríspido para con ella cuando encontraron semillas de marihuana. “Prácticamente me hicieron un protocolo por narcotrafico….Después de más de siete horas de detención en el puesto de Pampa blanca límite con Salta, me largaron, me secuestraron 157 semillas de marihuana que iban destinadas a Mama Cultiva”, y describe en detalle lo vivido. Varias veces calificó al operativo y a la experiencia con un visceral: “Terrible!”

“No dejaré que las cosas queden así, al menos comenzaré con una denuncia ante el INADI”, afirma