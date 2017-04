Preocupación en la Salita del Barrio Guido: reclaman limpieza y anuncian que mañana no van a atender

Trabajadoras y trabajadores del Centro de Salud del barrio Guido denuncian que no tienen personal de mucama, algo imprescindible para realizar el trabajo. Informan que “hemos realizado el pedido correspondiente a nuestras autoridades hospitalarias​ sin tener respuesta. Hasta este momento venimos cubriendo esta situación todos desde médicos, enfermeros/as, odontólogos etc. Pero esta situación nos desborda, por ese motivo recurrimos a usted para que se dé a conocer nuestra difícil situación. También hemos decidido en reunión de equipo que si esto no se resuelve mañana no podemos atender”.

Lamentablemente se cortó la comunicación cuando estábamos trabajando en la ampliación de la información.