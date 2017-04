Home / Noticias / Preocupación de judiciales en la Legislatura Preocupación de judiciales en la Legislatura Venimos con un largo proceso por lo entendemos es un proceso de flexibilización laboral y sostenemos por eso un plan de lucha. Lo dijo Pablo Barreno, secretario general de SITRAJUR, hoy día en que la Legislatura trata la Ley del poder judicial y en el que los trabajadores realizan un paro de 24hs. Barreno informa que “En este proceso anteayer conseguimos un paso interesante (Ver nota aparte) con la incorporación de un artículo que garantiza que ninguna modificación referida a condiciones laborales afecte a la paritaria para los judiciales, pero hay muchos otros temas que no quedan claros”, y que quedarán muy librados a la interpretación de las leyes, facultad que justamente hacen los jueces, esto es, la patronal para el sector de los trabajadores. Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador. Descargar Tweet « Nota Previa Sesiona la Legislatura Nota Siguiente » Ayuda para pobladores de Comodoro Viedma | Patagones Abril 7, 2017

