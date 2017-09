Piden la renuncia de la presidenta del Consejo Provincial de la mujer

Las Mujeres Organizadas de la Comarca repudiamos fervientemente los dichos de la Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer de Río Negro, Prof. Laura Azanza, quien públicamente y en el marco de una entrevista que se le realizó desde un medio de comunicación, desmintió el aumento de denuncias de ley 3.040 difundiendo información falsa y desconociendo el propio marco normativo sobre el cual debería trabajar la institución que preside.

Mientras que desde la Comisaría de la Familia de Viedma se nos alerta respecto a un incremento en situaciones de violencia familiar que duplica las contabilizadas durante el año 2016, la Sra. Azanza nos deja perplejas una vez más, ante su capacidad de eludir las responsabilidades que le competen manifestando que no se trata de un aumento en las denuncias, sino que “son situaciones que ya venían sucediendo” y que el Consejo Provincial de la Mujer “tiene bajo seguimiento y atención” . Un primer aspecto a señalar, es que si hay 11 situaciones que se repiten (¡once!), es porque hay un trabajo preventivo y de acompañamiento que no se realizó convenientemente.

Aun más preocupadas nos quedamos al oír que la Sra. Azanza afirmó que “ El Ministerio de Desarrollo Social por ley hace el acompañamiento económico. Todo lo que tiene que ver con el trabajo terapéutico y de empoderamiento de la mujer y del agresor lo tiene que hacer Salud Pública porque lo establece la ley provincial y la ley nacional. Nuestra tarea como Consejo Provincial de la Mujer y es lo que dispone la ley para el Ministerio de Desarrollo Social, es todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el acompañamiento económico de la víctima” . Es grosero este error en la interpretación de la Ley, o quizás ya no se trate de un error si no de una clara intención por parte del Estado rionegrino y sus instituciones, en arriesgar las vidas de las mujeres y sus hijos e hijas.

Debemos decir que la Sra. Azanza miente descaradamente a la comunidad. El Anexo I del Decreto Reglamentario 286/2010 de la Ley Provincial 3.040, establece claramente las atribuciones del órgano de aplicación (en este caso el Ministerio de Desarrollo Social por intermedio del Consejo Provincial de la Mujer y el SAT). Dentro de las dieciséis atribuciones que enumera, enfatiza no sólo en los subsidios económicos sino también en: implementar los servicios especializados necesarios y adecuados para la atención de las familias que viven situaciones de violencia; contribuir a la aplicación de la Ley Provincial 3.040 de Protección Integral de la Violencia en la familia, desarrollando un modelo de atención integral bajo el esquema de calidad y calidez en el servicio que se brinda a nivel local; Propiciar esquemas de atención procurando la protección de la vida y la integridad psicofísica (…); Organizar y administrar el Registro Único de casos de violencia en la Familia; implementar asistencia la social y económica para las familias que atraviesan situaciones de violencia en la familia; y (entre otros varios) mencionamos uno de los que consideramos prioritarios, que consiste en coordinar y evaluar la ejecución de los proyectos, programas y acciones preventivas y asistenciales de los organismos del Poder Ejecutivo que actúen sobre la temática de la violencia familiar para la optimización de su funcionamiento y utilización de recursos. Sin profundizar demasiado en la lectura de las atribuciones enumeradas, queda a la vista que el Ministerio de Desarrollo Social, como órgano de aplicación de la Ley 3.040, tiene que hacer mucho más que ocuparse del “seguimiento económico” como refiere Azanza.

Para que quede claro, el Consejo Provincial de la Mujer es actualmente el encargado de hacer que los dispositivos que debieran funcionar en nuestra provincia FUNCIONEN efectivamente. Si no hay dispositivos, DEBE CREARLOS. Si alguna de las áreas no cumple con su función, DEBE OCUPARSE DE MEJORAR EL CIRCUITO Y EL ABORDAJE. No sólo le miente a la sociedad, sino que además intenta deslindar las responsabilidades que le caben al Consejo Provincial, a otras instituciones como lo hizo con el Ministerio de Salud. Si bien es claro que éste último tiene también atribuciones estipuladas en la mencionada Ley, es necesario decir que la falta de articulación y comunicación de las áreas abocadas a la atención es pura y absoluta responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social en su calidad de Órgano de Aplicación.

En este marco, nos surge un interrogante impostergable dadas sus declaraciones: ¿Está funcionando la Comisión Provincial de Prevención, Erradicación y Atención de la violencia en el ámbito de las relaciones familiares? Si la misma no está funcionando, deberían proponerse constituirla, ya que según lo estipula la Ley 3.040 es ésta Comisión de la cual depende ni más ni menos que la erradicación de la violencia en la familia, así como los abordajes preventivos y asistenciales. Asimismo, es una comisión interministerial que prevé reunirse a coordinar trabajo, lo que quizás facilitaría no sólo la integralidad que merece la problemática, sino que mejoraría la comunicación entre las distintas áreas intervinientes en lugar de echarse culpas públicamente en los medios de comunicación.

Otra grave mentira es manifestar que en Río Negro las mujeres no pueden denunciar situaciones de violencia de género en el marco de la Ley Nacional 26.485. Si bien sabemos que la mencionada Ley no está reglamentada por completo, también nos consta que hay mujeres que han realizado denuncias en el marco de la misma en la ciudad de Viedma. La dificultad radica en que la Sra. Azanza no hace ni dejar hacer, posicionándose en un lugar de poder desde el cual desoye las voces de otras mujeres que militamos de raíz la problemática de la violencia de género y familiar. Si se hiciera el trabajo de articulación que por Ley corresponde, se visualizaría como en Viedma se han conformado a pulmón y voluntad, circuitos para (por ejemplo) denunciar situaciones de violencia obstétrica u otras enmarcadas en la Ley Nacional. Y en todo caso, si fuese cierto que en nuestra provincia no tenemos recursos para que las mujeres denuncien en el marco de la Ley 26.485, debemos decir que la máxima responsabilidad de que eso así sea ES DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER que la Sra. Azanza preside. También refirió que “hoy no tenemos datos concretos de cuántas denuncias de esas corresponden a la violencia de género” . Sabe a conciencia que estos datos no están porque no han puesto esfuerzo ni recursos para el funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que fue creado por Ley durante el año 2013 y debe funcionar en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer. A más de 4 años de su aprobación no hay una sola estadística oficial que arroje datos fehacientes.

Con todo lo enumerado hasta el momento, nos resultan como mínimo hipócritas sus dichos respecto a que “falta compromiso de la sociedad y las instituciones que la componen” considerando que la entrevistada es quien preside la institución que más debería hacer y no sólo NO HACE, sino que miente, elude responsabilidades, subestima y niega el diálogo e intercambio con las organizaciones de la sociedad civil a las que tilda de no comprometidas. En el marco de esto último, le hemos solicitado dos reuniones como Multisectorial y aún seguimos esperando que se comunique con nuestra organización.

La nota que se le hizo da cuenta de principio a fin, que la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer desconoce nuestras leyes así como nuestra realidad local y provincial. Los argumentos que esgrimió respecto a su ausencia en las convocatorias de “Ni una menos” no hacen más que confirmar nuestra visión sobre el trabajo que sostienen: No trabajan para las mujeres. Trabajan para ellos/as mismos/as. Las convocatorias exceden lo laboral y no es un argumento válido referir que su ausencia en las marchas se debe a que trabaja más de seis horas: ¿Está diciendo que quienes asistimos a las marchas de manera multitudinaria trabajamos pocas horas? ¿Las masivas marchas pidiendo justicia por nuestras muertas y desaparecidas son producto del tiempo libre de las mujeres?

Por último y no menos importante, quisiéramos decir que muchas de nosotras sabemos lo que es acompañar a mujeres en situación de violencia a la madrugada. De hecho varias hemos trabajado en dispositivos de atención a la violencia de género o familiar. Todas nosotras estamos comprometidas con la atención de la problemática y lo demostramos en nuestros ámbitos de inserción cotidiana. Hacemos visibles nuestros reclamos en la calle, en las casas y en las plazas.

Si la Sra. Azanza no puede dormir no es precisamente porque le preocupe el accionar de jueces y juezas de la provincia. No puede dormir porque no arbitró las medidas necesarias para proteger a Silvia Vázquez Colque. Nos debe una explicación. Queremos saber por qué motivo no tenía guardia policial en su domicilio como solicitó un Juez de esos a los que critica. Queremos saber por qué no difunden su búsqueda. Queremos saber los motivos por los cuales profesionales de la institución que preside desconocen quien es Silvia.

EXIGIMOS LA INMEDIATA RENUNCIA DE LA ACTUAL PRESIDENTA DEL

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER, Sra. LAURA AZANZA