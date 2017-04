Patricia Cetera de UnTER: “La aceptación de la propuesta salarial está condicionada”

Esta aceptada con el condicionamiento concreto de no descuento de once días de paro, y algunas consideraciones como el adelantamiento del último tramo, y el primer tramo retroactivo a enero. La única condición para poder aceptar es que el gobernador en su intención de descontar los días de paro. Sólo eso permitirá avanzar con el análisis de las otras consideraciones. Si en el encuentro de hoy, el gobierno no acepta esa condición, habrá un nuevo congreso para evaluar la marcha del conflicto. La otra condición es la reapertura de la paritaria en setiembre, y para eso se dejará constancia escrita con claridad en el acta ante las dificultades del año pasado.

La secretaria general de UnTER fue consultada sobre la situacion de la nueva escuela secundaria, informó que el gremio mantiene su rechazo a la implementación pero exige participar del monitoreo de lo que se está haciendo porque “aún hay docentes sin cargo, dijo ejemplificando consecuencias de la implementacion de la nueva escuela sin tener en cuenta muchísimas situaciones.

