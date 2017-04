Home / Destacadas / Noticias / Paro de 48hs de trabajadores nucleados en ATE Paro de 48hs de trabajadores nucleados en ATE La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) desde las 10 horas, movilizará a los puentes que unen las ciudades de Cipolletti y Neuquén, en el marco de la primera jornada del paro por 48 horas resuelto por la entidad. Paralelamente, instalará un acampe en Viedma durante dos días y ollas populares en los distintos hospitales provinciales. El Paro Total de actividades de 48 horas tiene lugar en toda la Administración Pública Provincial, los Entes Autárquicos, empresas de Estado, organismo del Estado Nacional y Municipalidades y Comisiones de Fomento donde hasta el momento no hubo acuerdo por la pauta salarial del 2017. Entre los principales reclamos de ATE se encuentran: Aumento anual del 40% retroactivo a enero y rechazo al acuerdo del 9%.

Rechazo de las políticas de ajuste y derogación del Decreto 58/17.

Fin de la precarización laboral y regularización de todos los trabajadores becados.

Pase a planta permanente.

Cese de persecución y malos tratos laborales.

Aumento de las asignaciones familiares y cumplimiento de las recategorizaciones.

Pago e incremento del adicional por Indumentaria.

Pago del adicional por trabajar durante las fiestas de fin de año pasado.

Pago de las horas suplementarias para los trabajadores de Educación, adeudadas desde octubre de 2016.

Reconocimiento de especialidades, insalubridad, trabajo nocturno y jubilación anticipada en salud.

Regularización de la séptima y octava hora para los trabajadores hospitalarios.

Ley de Convenciones Colectivas y Paritarias para la Administración Central.

Convenio Colectivo y Cese de la persecución y hostigamiento en el Ente de la Región Sur.

Aumento de emergencia y 82% móvil para todos los jubilados.

En el Estado Nacional adelantamiento de las negociaciones paritarias

Eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre el Salario.

Derogación de la Ley Antiterrorista y del protocolo antipiquetes.

Desprocesamiento de todos los dirigentes gremiales y sociales.

Expulsión del Diputado Rubén López de la Legislatura.

