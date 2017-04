Home / Destacadas / Noticias / Paritaria YA: la justicia ordena al gobierno que convoque a la paritaria nacional docente Paritaria YA: la justicia ordena al gobierno que convoque a la paritaria nacional docente La jueza del fuero laboral Dora Temis dictó una medida cautelar a pedido de la UDA e intimó a llamar a la paritaria en un plazo de cinco días. Esteban Bullrich adelantó que apelarán y recusarán a la magistrada. Por si el masivo paro general contra la política económica no fuese poco, el Gobierno tiene ahora otra cosa de qué preocuparse: la Justicia ordenó que convoque de inmediato a la paritaria nacional docente. Lo hizo en el marco de una acción de amparo que había sido iniciada por la Unión Docentes Argentinos (UDA). La administración macrista anticipó que apelará la medida. Leer más Para SUTEBA, la adhesión en Buenos Aires fue superior al 95 por ciento La negativa del gobierno de Mauricio Macri a convocar a la paritaria federal derivó en el conflicto que impidió en el normal comienzo de las clases y que ya lleva cinco semanas, durante las cuales los gremios con representación nacional realizaron varios paros y la multitudinaria Marcha Federal Educativa a Plaza de Mayo. Las autoridades están obligadas por ley a llamar a esa instancia de negociación donde se define el piso del salario docente para todo el país. La UDA recurrió a la Justicia ante el incumplimiento de la ley. La jueza del fuero laboral Dora Temis hizo lugar al planteo del gremio que conduce Sergio Romero y dictó hoy una medida cautelar que ordena la convocatoria a una paritaria nacional docente en el plazo de cinco días. “Sentimos mucha alegría y satisfacción”, reaccionó Romero frente a la decisión de la Justicia que será apelada por el Gobierno, según adelantó el propio ministro de Educación, Esteban Bullrich. El titular de la UDA remarcó en diálogo con TN que los docentes sólo piden que “se cumpla la ley” y recordó que el mismo Bullrich “votó esta ley cuando era diputado”. El ministro de Educación no sólo dijo que junto a su par de Trabajo, Jorge Triaca, apelarán el fallo, sino que también recusarán a Temis. Se trata del modus operandi del PRO en los casos en que los jueces no actúen en línea con sus intereses. El Gobierno también atacó a los camaristas laborales Enrique Arias Gibert y Graciela Marino cuando avalaron la paritaria de los bancarios y le inició un proceso de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. “Hay animosidad en el fallo, que además marca una subjetividad que no es propia de la Justicia. Quieren estirar el conflicto”, argumentó Bullrich también por TN. Fuente: Pagina 12 Tweet « Nota Previa UN AÑO SIN ENTV AL AIRE: NO NOS VAN A CALLAR Viedma | Patagones Abril 7, 2017

