“A mí me sorprende. Lo que está pasando es que hay posturas políticas del gremio y de algunos integrantes del deliberante. Nosotros tenemos un cuestionamiento vía judicial a la ordenanza y estamos ofreciendo que se hable del tema salarial en la Mesa de la función pública para que no se dilate el tema”. “No los entiendo, me parece una testarudez. Tenemos propuesta, tenemos varias para distintos sectores, por eso no entendemos que se quiera avanzar”. La paritaria la haremos cuando la justicia resuelva. Mientras tanto queremos que se sienten a discutir la propuesta salarial. El 4 de abril se conocerá el fallo, anunció el intendente.

“Estamos un poco lejos del 30% que piden los gremios, pero podemos ver”, dijo también el intendente Foulkes

Consultado sobre la intervención de uno de los familiares de los desaparecidos en nuestra ciudad, cuestionando las políticas nacionales y provinciales de vaciamiento de políticas públicas de DDHH y dijo que “no está de acuerdo que se utilice un acto contra el terrorismo de estado para avanzar con esos cuestionamientos a la politica actua”

Respecto del reclamo de implementación de la ordenanza de cupo laboral de mujeres trans el intendente afirmó que no tiene apuro.

AMPLIAREMOS CON AUDIO COMPLETO.