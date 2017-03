El Ministerio de Educación hizo una propuesta del 18% anual, en tres cuotas a partir de marzo. El gremio analiza hoy en asambleas la propuesta que sigue estando muy lejos de las expectativas del sector. UNTER reclamó por el descuento de los días de paro y una vez más ratificó su rechazo a la implementación de la Escuela Secundaria.

Comunicado gremial

Terminada la quinta paritaria salarial, que se desarrolló el 27 de marzo, en Viedma, el gobierno presentó una propuesta que sigue muy lejos de la realidad económica que afecta los bolsillos de trabajadores y trabajadoras. Representa un 18% en tres cuotas marzo, mayo, septiembre, sin tener en cuenta la deuda reconocida del 4,07 del 2016, ni retroactivo alguno. Esta propuesta será debatida hoy, en las asambleas locales, quienes resolverán su aceptación o rechazo en el Congreso previsto para mañana en Valle Medio. Paritarios de UnTER expusieron el rechazo a la propuesta del 20 de marzo, exigieron que no se avance en la implementación de la ESRN en las zonas de Allen, General Roca, Choele Choel y San Antonio Oeste, localidades en las que, por diferentes medios y acciones, las comunidades educativas expresaron que no quieren esta transformación en este ciclo lectivo. La patronal propuso otorgar al sueldo de marzo 10% de aumento compuesto con porcentajes al valor índice, porcentajes al estado docente y un porcentaje de los puntos adeudados para completar el nomenclador acordado con el sindicato, en mayo se sumaría un 5% y un 3% adicional en el mes de septiembre a cobrar en el mes de octubre, asimismo se ofreció realizar un seguimiento de la inflación, para otorgar el reconocimiento compensatorio en el segundo semestre, proponiendo el mes de Agosto/Septiembre como punto de encuentro. El sindicato también, requirió el no descuento de los días de paro y la devolución de los descuentos persecutorios y disciplinadores de agosto del 2016. Además de la restitución de las compañeras Supervisoras de Nivel Inicial de Cipolletti y l derogación de las resoluciones que afectan sus derechos laborales. Se solicitó urgente respuesta a un detallado informe sobre problemáticas que afectan la zona de Bariloche y El Bolsón, respecto de cierre de cargos, situación edilicia, tareas básicas de mantenimiento, no realizadas hasta el momento, restricción de servicio de transporte, falta de personal de servicios generales, requerimientos de creación de cargos y desdoblamiento de cursos y secciones, entre otros puntos, se solicitaron precisiones frente a un reclamo del CET 29 de Luis Beltrán, sobre situación cargos condicionales. Y del CET N° 28 de Bariloche, por la preocupación que plantea la comunidad educativa por compartir edificio con la Escuela N° 154 UnTER, reiteró la solicitud de una definición urgente de declaración de interés educativo de todas las propuestas de capacitación presentadas a finales del año 2016, cumpliendo con la normativa vigente a ese momento, a sabiendas que hemos realizado nuestras observaciones y necesidad de modificar la inconsulta Resolución N° 642/17, cuestión que fuera aceptada por esa administración educativa. Se reiteró el reclamo presentado por la Secretaría de Educación Especial el pasado 7 de marzo, respecto de problemáticas edilicias y laborales en Escuelas especiales y Escuelas de Formación Cooperativa y Laboral de Bariloche, Allen, Ing. Huergo, Viedma y Cipolletti, Como también la solicitud de anulación y/o modificación del documento los “Lineamientos para la construcción de proyectos educativos institucionales y curriculares. Escuelas de Formación Integral (EFI) para adolescentes y jóvenes con discapacidad” que se realizó de manera unilateral, sin participación de la organización sindical, ni las comunidades educativas. También se solicitó modificación de la Res. 2692/16 respecto de la creación de un cargo político de “Secretaría Técnica” con funciones similares a las supervisivas. Finalmente se solicitó la intervención de la Ministra para que el CPE dé cumplimiento a la resolución favorable del amparo presentado por compañeras en relación a la Ley 5059/15, que especifica la garantía laboral prevista por el Art. 6 de la mencionada ley y que fuera ordenada por la Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción judicial, Sala II con asiento en la ciudad de Gral Roca- Fiske Menuco, con efecto retroactivo a partir de su inclusión en el programa regulado por esta Ley (julio/16) debiendo efectivizar la misma conjuntamente con la próxima liquidación