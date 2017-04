Home / Noticias / Paran hoy los judiciales Paran hoy los judiciales La comisión directiva del sindicato de trabajadores judiciales (SITRAJUR), ratifica en todos sus términos las observaciones planteadas al articulado del proyecto de ley orgánica 173/17, el cual fuera manifestado con detalle artículo por artículo en la comisión de asuntos constitucionales.

En ese sentido, se confirma el PARO por 24 hs para el viernes 7 de abril, en el marco del plan de lucha contra la flexibilizacion laboral definido ante el tratamiento de las leyes organicas, con el objetivo de modificar los articulos cuestionados, para evitar cualquier interpretacion maliciosa por parte de nuestra patronal que es juez y parte.

Sin perjuicio de ello, REIVINDICAMOS la incorporacion del articulado “La presente ley no modifica las disposiciones, principios, procedimientos, ni alcances de la ley 5009” tanto en la ley orgánica del poder judicial como la del ministerio público, como garantía fundamental contra la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, que no podria haberse dado sin la movilización de los judiciales en la calle, en unidad de acción con nuestros gremios hermanos.

Hoy mas que nunca decimos: Sin derechos no hay reforma! Tweet « Nota Previa Unidad de las y los trabajadores: masiva marcha en nuestra ciudad Nota Siguiente » UN AÑO SIN ENTV AL AIRE: NO NOS VAN A CALLAR Viedma | Patagones Abril 7, 2017

