Para seguir pensando sobre la reforma laboral: ¿En qué país dió resultado el ajuste laboral?

Juan Pablo Bohoslasky, economista rionegrino experto de Naciones Unidas, realizó el ensayo que compartimos y que sintetiza el informe que presentó en marzo de este año al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra. Mañana será debatido en un panel que se realizará en la ciudad de Buenos Aires.

Parte el ensayo de las siguientes afirmaciones e interrogantes: La flexibilización y ajuste laboral no reducen el desempleo, no incrementan la productividad, no promueven el crecimiento económico, aumentan la desigualdad de género y la precarización e informalización del empleo. ¿Por qué entonces más de 130 gobiernos, y también instituciones multilaterales de crédito, impulsan reformas que implican la erosión de derechos laborales sin beneficio alguno?

Descargar:

http://www.revistaanfibia.com/ensayo/en-que-pais-dio-resultado-el-ajuste-laboral/

Documento completo presentado ante la ONU

http://www.undocs.org/es/A/HRC/34/57