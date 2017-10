Padeció discriminación y bullyng. Ahora llegó la disculpa pública

A mediados de agosto se hizo pública una situación de violencia ejercida a través de las redes sociales y del sistema de radio de una de las empresas de taxi de Viedma. Laura López, militante de Mujeres Organizadas y de la colectiva LGBTIQ, fue víctima de violencias sexistas disfrazadas de “bromas”, algo que lamentablemente ocurre cotidianamente en distintos ámbitos laborales y sociales. La situación, días más tarde, fue minimizada por algunos y ocultada y naturalizada por otros. Laura renunció a su trabajo e hizo una presentación en el INADI por la discriminación padecida. Ayer difundió la carta de disculpas públicas de Alberto Beitia, el ex compañero de empresa de taxi tras la denuncia al INADI

A la comunidad:

Mi nombre es Alberto Beitia, tengo 61 años y soy taxista. Estas líneas son una retractación respecto a comentarios ofensivos y discriminatorios que he dirigido a una compañera en el marco de mi trabajo.

El 13 de Agosto saque una fotografía desde mi auto a la compañera de referencia llamada María Laura López, que se encontraba en la misma fila esperando pasajeros y posteriormente la subí a mi Facebook etiquetándola como “La Raulito”.

Aunque para mí se trató de una broma, no fue asimilado de igual forma por mi compañera, quien se sintió dolida y agraviada. Ese mismo día, otros compañeros impulsaron más “bromas” respecto a la imagen y sexualidad de Laura a través de la frecuencia radial de la empresa. Producto del hostigamiento y discriminación que mi compañera recibió ese día, decide renunciar al trabajo y efectuar una denuncia hacia mi persona en el marco del Inadi. Luego de estos sucesos, se mantuvo una audiencia en el mencionado instituto el día 26 de Septiembre del corriente año con funcionarios de dicho organismo y mi ex compañera.

Durante la audiencia de referencia, Laura expresó que no tenía interés en ningún resarcimiento económico dado que no es su intención perjudicar económicamente a ningún trabajador. No obstante, su interés radicaba en que yo escuchara su punto de vista sobre lo que propicié y como esto había repercutido en su vida personal.

Durante el tiempo que intercambiamos, Laura me relató situaciones por las que ha debido atravesar desde que tenía 4 años de edad, momento en que ingreso a Jardín de Infantes donde ya era discriminada por su imagen. Expresa que a medida que crecía, fue objeto de burlas por su Orientación Sexual e Identidad de género. Sus relatos de experiencia de vida, me hicieron reflexionar sobre mi accionar y darme cuenta que yo no le hice una simple broma, sino que fui una persona mas que se burlo de ella, por desconocimiento, por no entender que eso lastimaba y generaba malestar, revivía heridas del pasado y afianzaba el estigma social sobre su persona.

También comprendí que la Violencia de Género no es solo golpear a una mujer, sino también etiquetarla, fotografiarla sin su consentimiento y hacer chistes sobre cuestiones personales y del ámbito de su vida privada.

Pudiendo entender todo esto y con la intención de al menos amenguar el daño provocado hacia ella, accedo a través de estas palabras a su único Pedido: Una disculpa formal y pública por las ofensas que provoqué.

Por tanto compañera Laura, como me debería haber referido a su persona desde un principio, le ofrezco mis más sinceras disculpas, agradeciendo su disposición para intercambiar sobre la importancia de la sensibilización en estos temas tan relevantes socialmente.