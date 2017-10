Mujeres organizadas de la comarca repudian expresiones del legislador Facundo López: No nos detendrán

“Parece que hay gente que está esperando que sea un caso de femicidio para salir a decir que el Estado rionegrino no cumple” dijo el legislador Facundo L{opez de JSRN. y esa desafortunada frase la pronunció en la Legislatura rionegrina. Esa y otras expresiones del mismo tenor fueron severamente cuestionadas por la organización Mujeres organizadas de la comarca. Agustina Schaüble se explayó sobre el posicionamiento de la organización fundamentalmente hacia la ausencia e inactividad del Consejo provincial de la mujer. También hizo referencia a otras acciones que est{an realizando en estas últimas horas y valoro el esfuerzo colectivo de mujeres de la comarca de viaje al encuentro de mujeres.

COMUNICADO DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMARCA

“Parece que hay gente que está esperando que sea un caso de femicidio para salir a decir que el Estado rionegrino no cumple”.

Tan desafortunada frase la pronunció en la Legislatura rionegrina, el legislador de Juntos Somos Río Negro Facundo López.

Aunque no dio nombres, estaba haciendo referencia a un caso de Viedma. En nuestra ciudad Zulema Walter y Silvia Vázquez Colque están desaparecidas desde el mes de junio.

Particularmente, Silvia fue víctima de violencia machista y su caso no fue abordado por el Ministerio de Desarrollo Social. Sus cuatro hijos y ella no recibieron asistencia.

Por ambas mujeres reclamamos todos los días, si, al Estado, que es el máximo responsable de nuestra integridad.

No sabemos a qué “sector” hacía referencia el legislador, pero estamos seguras de que sus palabras, cargadas de odio, de desinterés y violencia hablan peor de él que de cualquiera a quien esté acusando

Las Mujeres Organizadas de la Comarca repudiamos tan indignante afirmación. Pedimos nuevamente la aparición con vida de nuestras dos vecinas y exigimos a los organismos de los tres Poderes que den respuestas. No nos detendrán con más violencia.