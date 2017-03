Se señalizaron esta mañana en nuestra ciudad dos sitios de memoria: la comisaría primera de la ciudad y la Escuela de Cadetes de la Policía. Los dos fueron lugares donde fueron desaparecidos y retenidos ilegalmente personas durante el terrorismo de estado.

Algunas de las víctimas, presentes en el acto, dieron testimonio, como Daniel Avalos y Jorge Tassara. Marcela Eugues, madre de Negrito Garcia asesinado por la triple y Beto Epstein de la Asociación de Expresos y Oscar Meilán de la Asociación de Familiares y Victimas del terrorismo hicieron también su aporte. La subsecretaria de DDHH de la municipalidad y el intendente hicieron también una breve reflexión. Concluído el señalamiento en la comisaría, se hizo el acto en la Escuela de cadetes, donde se ingresó al sótano que fue utilizado como lugar de detención.

Llamó la atención la falta de presencia de la Policía en el acto de la comisaria. No sólo no estaba el comisario sino que la comisaría continuó atendiendo desconociendo totalmente la significación de lo que se estaba realizando. También en la Escuela de cadetes el señalamiento pasó totalmente inadvertido para los cadetes que tuvieron hoy clase normal ya que la institución no los hizo partícipes de un hecho irrepetible y que ciertamente debe constribuir a la memoria colectiva y obliga a la revisión del accionar del terrorismo de estado en la región y sus secuelas aún en el presente.

Fue también ostensiva la falta de participación de representantes de otros poderes del estado municipal y provincial.

Familiares y víctimas que también pasaron por los sitios hoy señalizados lamentaron no haber sido convocados a sumarse a la actividad.

