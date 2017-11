Megaoperativo de la Federal para una notificación judicial a Aguiar

La Policía Federal llevó a cabo un megaoperativo ilegal en la mañana de ayer en el domicilio particular del Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma Rodolfo Aguiar, con la presencia de más de 40 efectivos uniformados y de civil que se movilizaban en automóviles oficiales y particulares, rodeando la casa del dirigente durante más de una hora .

“Esto es muy grave y no lo vamos a dejar pasar. No podemos naturalizar que la Policía Federal salga a cazar dirigentes sindicales. Esto es lo que nos cuentan que sucedía en la dictadura militar”, señaló Rodolfo Aguiar y recordó que “cargan con la muerte de Maldonado en sus espaldas y no aflojan. Se sienten impunes, pero nos vamos a movilizar para ponerlos en evidencia. Los jueces y fiscales se sienten valentonados por el Gobierno Nacional y violentan garantías ciudadanas. Sienten nostalgia por el Gobierno de los milicos y comienzan a actuar igual. Estamos preocupados, pero no tenemos miedo”.

El procedimiento que infundió miedo a todos los vecinos del barrio fue comandado por el Subcomisario de esa fuerza de seguridad nacional y perseguía como única finalidad notificar a Aguiar para que concurra el próximo lunes 6 de noviembre a los Tribunales locales para participar de dos audiencias convocadas por el Juez Hugo Greca, una de ellas a las 8,30 horas y la otra a las 9.

Para ATE no caben dudas que las fuerzas policiales se sienten valentonadas e impunes con un Gobierno que ordena y avala la represión, persecución, encarcelamiento y asesinatos de quienes deciden reclamar por sus derechos.

El procedimiento de los Federales persiguió la finalidad de estigmatizar y demonizar frente al resto de la ciudadanía a aquellos dirigentes de los gremios combativos y para ello violentaron todas las garantías ciudadanas y democráticas.

Durante los próximos días los trabajadores se movilizarán a la sede de la Policía Federal en la ciudad (Córdoba 1774) para repudiar su accionar y denunciar que se comienzan a utilizar en Río Negro métodos propios de las dictaduras militares.