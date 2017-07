Marcha en defensa de la Universidad de las Madres

Este jueves 13 de julio se van a cumplir 30 días de permanencia pacífica en la Universidad Popular de las Madres. No tienen respuesta por parte del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, y continúan en Lucha y Resistencia.

Reclaman que Germán Garavano se haga cargo y rectifique su intervención. No quieren un rector funcionario de CAMBIEMOS. Exigen respuestas a lo reclamado desde hace 18 meses:

– El mantenimiento de la planta de trabajadores no docentes y docentes sin que haya un solo despido.

– Contratación docente según convenio colectivo de trabajo correspondiente a los docentes universitarios.

– Participación de los distintos sectores que integran la comunidad universitaria en la normalización del Instituto.

– Edificio para el normal funcionamiento de las actividades del IUNMa.

– Pago de los salarios adeudados

– Continuidad del proyecto académico y de los Directores de nuestras carreras.

– Cumplimiento de la resolución del Ministerio de Justicia 2030/15

– renuncia de Pablo Chasseing por haber violado la autonomía universitaria art. 31 de la ley superior de educación

– rectificacion de la resolución por parte del Interventor