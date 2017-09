Mango en Choele: “lo único que quiero es que me devuelvan el cuerpo de Daniel para llevarlo a Salta”, volvió a decirme Gualberto

Es una de las causas más graves que el estado y la sociedad tiene sin resolver aún, comienza diciendo Marcelo Mango, legislador del FpV que estuvo en Choele, visitó a Gualberto Solano, papá de Daniel, al padre Cristian, y al fiscal y el juez de garantía de esa localidad.

Hay responsables a quienes nos les bastó con quedarse con parte de su trabajo, sino que le quitaron la vida, dijo el legislador tomando posición respecto de la causa de la desaparición y asesinato de Daniel. Y avanzó: “Y no les bastó con eso, sino que ocultaron su cuerpo. Por eso el pedido central y urgente ahora es que se dé respuesta al pedido de búsqueda en el Jaguel porque hay una hipótesis de que el cuerpo fue arrojado ahí”

Mango se entrevistó con el fiscal que le confirmó que ya hizo la solicitud concreta al juez para que autorice la bajada al jaguel; y también se entrevistó con el juez Gaviña a quien le pidió celeridad en la respuesta.

También estuvo con la familia y con el padre Cristian Bonin, con quienes ya se había encontrado en otras ocasiones. Destacó el papel de la querella en todos estos años: ellos hicieron lo que el estado rionegrino por lo menos no ha hecho todo lo que debería haber hecho; la querella es la única que ha hecho avances muy importantes en toda la causa y en particular ante el tema concreto de la bajada al Jaguel habiendo incluso propuestos de cómo y quiénes podrían hacer esa tarea.

Mango informó que pidió una reunión urgente de la Comisión de DDHH para que se defina la constitución de una comisión especial investigadora en la legislatura porque la experiencia de lo que ocurrió con la investigadora de Atahualpa que consiguió un nuevo juicio anima a dar este paso. Y también dijo que pedirá que el estado garantice el financiamiento par bajar el jaguel. Y pedirá también que los siete policías imputados por la desaparición y asesinato de Daniel no sigan trabajando como “activos”, sino que se los separe hasta que concluya el juicio de la causa madre que podrían producirse, según le informaron, en un plazo máximo de seis meses.

Consultado sobre adelantos que hizo públicos el abogado Heredia en el sentido de que si no se avanza en el pedido concreto de que “devuelvan a Daniel, para llevarlo a Salta”, Gualberto y algunas otras personas podrían iniciar una huelga de hambre, confirmó que le transmitieron esa intención. “Lo ùnico que busco es que me devuelvan a mi hijo”, me volvió a decir ayer Gualberto.

Consultamos al legislador sobre otros temas que quedaron dramáticamente expuestos en la causa Solano como es la vida concreta de los trabajadores del Valle Medio. Compartió la preocupación. Hay mafias, cómplices judiciales, empresariales, y también políticos, ademas de policiales, dijo.

