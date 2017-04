Home / Noticias / “Los vecinos no denuncian: puede ser por miedo o porque piensan que no va a pasar nada…” “Los vecinos no denuncian: puede ser por miedo o porque piensan que no va a pasar nada…” Se realizó un encuentro a pedido por la junta vecinal del Barrio Fàtima preocupados por hechos de inseguridad en el barrio. Participaron además de los vecinos, autoridades municipales y del deliberante, Policía, fiscalía entre otros sectores. Conversamos con una referente de la Junta quien dijo que una primera conclusión del encuentro fue constatar que no se condicen las estadísticas que maneja la policía y lo que pasa realmente en el barrio. Eso se puede deber, afirma la vecina, a que muchos vecinos no denuncian, y eso puede ser porque tienen miedo o porque creen que no va a pasar nada y que no se va a aclara ningún hecho. En la reunion se insistió en el valor de la denuncia al 911 Se hablaron de muchas otras cosas que se pueden ir haciendo y que contribuirían a la seguridad: aspecto de las calles con buena iluminacion, veredas limpias, arboles podados, autos abandonados o en cercanías de talleres mecánicos, control de venta de bebidas alcoholicas, control de velocidad porque hay calles que son utilizadas como pista, entre otros. “Se trató de una reunión para asumir tareas” y habrá próximas, aunque aún sin fecha. Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador. Descargar Tweet « Nota Previa Proyecto para que los fondos del FONAVI sean exclusivamente para vivienda social Nota Siguiente » El maestro del pueblo, escrito por Sandra Rodriguez Viedma | Patagones Abril 4, 2017

