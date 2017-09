Los pibes no están solos: comunicado de delegados de las Asociaciones Cooperadoras Escolares de CABA

Comunicado del Cuerpo de Delegados de las Asociaciones Cooperadoras Escolares de la ciudad de Buenos Aires:

El Ministerio de Educación porteño quiere imponer un cambio en la Escuela Secundaria.

Los cambios no se imponen, y menos en el ámbito educativo. Los cambios se promueven con información, diálogo, discusión y consenso. Estos valores han estado ausentes cuando “bajaron” a las escuelas la “Secundaria del Futuro”. Valores ausentes sobre todo entre los adultos. Por eso los pibes salieron a reclamar. Tal vez se sintieron solos.

Algunos adultos se sienten más cómodos discutiendo las “tomas”, y no lo que las originaron: la falta de información, de diálogo, de discusión, de consenso. Eso que falta es lo que otros adultos queremos que abunde.

Los Delegados de las Cooperadoras no atacamos la propuesta de cambio. Queremos saber de qué se trata y ejercer el derecho a discutir y mejorarla. Queremos ser parte, por nuestros pibes y por la ciudadanía que construimos cotidianamente en las escuelas. Queremos ejercer nuestro rol de adultos representativos de otros padres. No queremos imposiciones ni asumimos posiciones irreconciliables.

Invitamos a las autoridades a comportarse como adultos responsables ante las Comunidades Educativas, que se construyen en forma democrática, participativa e integradora. Nosotros lo venimos haciendo a diario desde cada Cooperadora Escolar