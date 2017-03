Despuès de un día histórico con la sanción en el senado de la ley que legaliza la cannabis medicinal, conversamos con Laura Huanca, a quien muchas veces acompañamos en su reclamo.

No puede dejar de alegrarme por quienes se van a sentir beneficiadas, ni bien se reglamente. “Conoci a tantos papas y mamàs que ya van a ser los primeros en entrar”. nos dice.

A nosotros todavìa no nos llegó, pero es muy importante que se hable claramente de cannabis como medicina, nos dice y completa: “No somos locos, no estamos haciendo un desastre. Yo ya estoy utilizando cannabis, porque seguiremos con el autocultivo que seguirá fuera de la ley, pero no es lo mismo”

En el diálogo, Laura nos cuenta de Ignacio, su hijo, y las preguntas que se está haciendo actualmente. Todos son nuevos desafìos para nosotros que lo vamos descubriendo. “Dejamos de ser los cuidadores de Ignacio, y a partir del cannabis, empezamos a ser los papàs”, nos cuenta Laura que conversaba ayer con Daniel su esposo.

Mencionó el compromiso de Valeria Salech, presidenta de Mamá cultiva, y escuchamos sus primeras impresiones tras la sanción de la ley.

Laura continúa: me emociona por quienes ya se van a ver beneficiados pero también por el cambio que lleva para toda la sociedad, porque ya no seremos consideramos delincuentes.

