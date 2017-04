Las mujeres logramos la renuncia del violador López: “Fotaza ¡Chau López!”

Procesado por abuso, renunció el legislador Rubén López. Mala Junta y otras organizaciones feministas animan la campaña #ChauLópez para escrachar y visibilizar los abusos del, también, referente del Sindicato de la Fruta. Este sábado se realizará el “Fotazo Chau López” en las ciudades de Bariloche y Viedma como medida de despedida y de repudio al, ahora, ex legislador rionegrino.En nuestra ciudad, adhiere la Multisectorial de mujeres organizadas. Dialogamos con Julia del Carmen, de Malajunta quien nos confirma que la movida en Viedma será a las 4 de la tarde.

COMUNICADO DE MALAJUNTA:

Procesado por abuso, renunció el legislador Rubén López. No se trata sólo de un caso. El legislador del bloque Juntos Somos Río Negro fue denunciado meses atrás por abuso sexual y desde entonces desde Mala Junta y otras organizaciones feministas se realiza la campaña #ChauLópez para escrachar y visibilizar los abusos del, también, referente del Sindicato de la Fruta. Este sábado se realizará el “Fotazo Chau López” en las ciudades de Bariloche y Viedma como medida de despedida y de repudio al, ahora, ex legislador rionegrino.

Sigue diciendo el comunicado de Mala Junta:

” López pensó que su peso en el sindicato y en el bloque de Weretilnek iba a darle toda la impunidad. En parte así fue porque hasta hoy no hubo procesamientos y tanto las denunciantes como sus familias vienen siendo amenazadas por la patota de López”, señaló la abogada Marina Schiffrin​, militante de Mala Junta Patria Grande.

Este martes una de las mujeres que denunció a López por abuso se presentó en la Fiscalía de Allen para denunciar que fue abordada por tres hombres y amenazada con un arma de fuego. Se trata de la ex empleada doméstica del legislador saliente.

El procesamiento a López fue dictado por la jueza Sonia Martin bajo la figura de “abuso simple” y se basa en la denuncia por de la mujer amenazada durante la noche del lunes.” Sin embargo esta no es la única denuncia contra López”, agregó Schifrin. “Desde hace meses el integrante del partido oficialista está denunciado por abuso sexual. La familia de esta chica también fue amenazada y desde el primer momento las organizaciones de mujeres luchamos para que esta violación no se tape”, agregó.

“Como buen sexista que es, López se victimiza. Excusa su renuncia en ´una campaña persecutoria contra su buen nombre´, que además, según el FINALMENTE EX LEGISLADOR, es impulsada por organizaciones opositoras de manera anónima”, indicó Schifrin haciendo alusión a un párrafo de la carta de renuncia dirigida al gobernador Alberto Weretilneck y al vicegobernador Pedro Pesatti el 24 de abril. En la misma, López expone que:

“Los organizadores de estas campañas de desprestigio, los que gustan golpear desde la oscuridad escondiéndose en el anonimato, intensificaron sus campañas de desprestigio. Y no conformes con intentar destruirme desde lo sindical, desde lo político, desde lo personal, ahora atacan también a todo aquello por lo que he trabajado incansablemente.”

“Señor López :sepa que cada vez que dijimos ´#ChauLópez , no queremos legisladores violadores´ lo hicimos de manera pública, en los medios, panfleteando su cara durante toda la Semana Santa en plena calle Mitre de Bariloche, en las marchas, conferencias de prensa, lo hicimos en comunicados firmados y difundidos de la manera más insistente PORQUE NO ESTAMOS DISPUESTAS A QUE TENGA IMPUNIDAD Y PORQUE LAS MUJERES YA NO NOS CALLAMOS Y LAS DENUNCIANTES FINALMENTE COMIENZAN A VER A LOS ABUSADORES EN LOS BANCOS DE LOS ACUSADOS”, enfatizó la abogada de Mala Junta respondiendo al párrafo dedicado a culpabilizar de difamadoras a las organizaciones de mujeres.

“Desde Mala Junta entendemos que esta renuncia es un triunfo porque, sobre todas las cosas, termina con una manto muy poderoso de impunidad a personas que ocupan ciertos lugares. Además esta renuncia confirma que la visibilización de estos hechos y el acompañamiento a las mujeres que se animan a denunciar tienen saldos positivos”, aseguró la militante de la colectiva feminista de Patria Grande.

Finalmente desde Mala Junta CONFIRMARON que el “Fotazo #Chau López” sigue en pie y que se realizará a modo de despedida y escrache al ex legislador. “Vamos a concentrarnos este sábado a las 15 horas en el Centro Cívico de Bariloche y a las 16 horas en la Plaza San Martín de Viedma”, detalló Schifrin. “Seguimos invitando a todas las mujeres a participar de esta iniciativa masiva que consiste en escribir con nuestros cuerpos “Chau López” para capturar una fotografía panorámica que evidencie el repudio de las mujeres en los centros más importantes de la provincia”. Fuente Mala Junta