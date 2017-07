La fiscalía apeló la falta de mérito a López acusado por abuso sexual: “le creemos a la joven, y el exlegislador debe ir a juicio por abuso”

La fiscal Vallejos expresó ante la Cámara primera en lo criminal, en Cipolleti, los motivos por los cuales se debía revocar la falta de mérito que dictó hace un mes la jueza Sonia Martín a favor del ex legislador López y al ex jugador de fútbol Abramovich por una denuncia de abuso sexual. Ver nota: http://radioencuentro.org.ar/la-fiscal-fundamento-por-que-se-debe-revoca-la-falta-de-merito-al-exlegislador-lopez-por-hechos-de-abuso/. Dialogamos esta mañana con el Fiscal de cámara Gustavo Herrera quien coordina el equipo de fiscales que se especializan en temas especiales. Herrera hace un interesante aporte para comprender el accionar judicial en causas como esta, se detiene en explicar también el funcionamiento del poder judicial rionegrino en una etapa de transición, y destaca el específico rol de la fiscalía de defender en particular, el interés social.

Herrero aclara que el legislador tiene dos causas en la fiscalía. En una de las causas, una joven denunció haber sido “tocada por López”, y en una segundo, una joven relata que luego de su tiempo de trabajo termina en la casa de López donde fue accedida sexualmente sin su consentimiento. Por la primera causa, la jueza Sonia Martín procesa a López, mientras que en la segunda causa, la jueza dijo que tiene dudas y dictó lo que se denomina falta de mérito. Ante esta situación, explica el fiscal, “nosotros como grupo, un equipo, estamos convencidos de que el hecho existió y de que López debe responder en juicio. Nosotros le creemos a la chica ” Y señala que llegaron a esa certeza después de un largo tiempo que tomaron -desde noviembre cuando ocurrió el hecho hasta hacerse público en febrero- para analizar y evaluar lo que dijo la chica. “Después de ese tiempo de evaluación y análisis le creemos a la chica”. afirma.

Desmenuza el estado de la causa ante la justicia: nosotros, la fiscalía, reitera, tenemos la version de la victima. los defensores tienen otra versión . y la jueza tiene la función de imparcialidad y debe escuchar a las dos partes. Nosotros, la fiscalía, fuimos a la cámara a discutir porque consideramos que la jueza se equivocó. Y aporta información pùblica que suministró el propio López en distintas entrevistas a medios del Valle que difieren de lo que dijo a la jueza. El fiscal se detiene en señalar la complejidad que tienen los delitos de abuso sexual que ocurren entre cuatro paredes, y de ahí, la actual mirada de darle mucha importancia al testimonio de la víctima, se lo debe valorar cuidadosamente. porque nos encontramos con una víctima joven que se somete a una situación tremenda; ” es un camino de brasas, y lo único que persigue es justicia”, remarcó.

Valoró especialmente el trabajo de la doctora Vallejos que sigue actuales lineamientos de la Corte en causas similares, y afirmó que “estamos desarrollando una estrategia para que Lopez llegue a juicio. Nosotros creemos que la joven no persigue otro interés más que justicia. Y la verdad sólo podrá salir a la luz en un juicio”

Herrero estima que la resolución de la Cámara podrá estar para los primeros días de agosto. Y ante las posibles resoluciones que pueda tomar la Cámara, insiste con claridad: nosotros creeemos que tendrá que haber juicio, y respetuosamente sostenemos que la jueza Sonia Martín tuvo un fallo errado, y aspiramos al debate público que sólo será posible en un juicio.