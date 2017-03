Continuando la segunda semana de lucha y bajo el marco del Paro Nacional convocado por CTERA y los gremios nacionales, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA) se concentró frente a la gobernación de La Plata a contestarle a Vidal y a exigir Paritaria Nacional.

En una Asamblea abierta en la calle, los más de 60.000 trabajadores presentes se manifestaron a favor del Paro General y el Plan de Lucha, tras las vergonzosas declaraciones de la gobernadora y su humillante ofrecimiento de un “premio” por no haber hecho el Paro.

Con una plaza repleta de bombos y cánticos coreando la Unidad de los trabajadores, el Secretario General de SUTEBA, Profesor Roberto Baradel, manifestó: “Vidal no conoce la dignidad de los docentes. No tenía que humillarlos de esa manera. Nuestra dignidad no se vende ni se compra”.

“Y al presidente Macri y al Ministro Bullrich le decimos que no pueden seguir haciéndose los distraídos: o convocan a Paritaria Nacional o avanza el Plan de Lucha”, enfatizó.

Y para finalizar, sentenció: “La plata del Estado no está para hacer negocios. Nosotros vamos a seguir en la calle codo a codo, luchando con nuestros compañeros. Abrazamos a la comunidad educativa que está apoyando este conflicto y luchando con nosotros. Gracias por la contención y el apoyo”.

“Estamos orgullosos de los docentes que tenemos en nuestra Escuela Pública y de nuestros auxiliares.

Todos los trabajadores somos un solo puño, reclamando la estabilidad del pueblo y de todas las familias argentinas. No tenemos miedo ni tenemos precio. Vamos a triunfar en esta lucha de unidad”, culminó con fuerza.