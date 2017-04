Home / Noticias / Hesayne sufrió un infarto. Piden oración Hesayne sufrió un infarto. Piden oración El padre obispo Miguel Esteban Hesayne ha sufrido un infarto e informan que tiene para 5 dias de terapia intensiva.

“Se los aviso porque todos sabemos que el siempre fue un ejemplo de pastor que supo jugarse por su gente y por todos, merece que lo acompañemos con la oración. Si saben de gente que lo pueda conocer, avísenles por favor. Unámonos todos en oración por el corazón de nuestro querido Pastor.

Los análisis y estudios que le hicieron fuera del infarto estan bien, y hoy ya pidió una notebook para seguir trabajando”, dice la comunicación a la que accedió radio Encuentro. Tweet « Nota Previa Tras la represión, los docentes se retiraron del Congreso. Este lunes plenario de CTERA Viedma | Patagones Abril 9, 2017

